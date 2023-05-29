越南NASA 周活动即将举行

首次在越南举办的越南NASA周（越南空间周-VIETNAM SPACE WEEK）活动将于 6 月 5 日至 9 日在胡志明市、后江省和平定省举办。胡志明市计算机协会及其合作伙伴在5月29日下午举行的新闻发布会上发布了上述信息。

在美国航空航天局（NASA）的支持下，后江省人民委员会、胡志明市守德市（县级）人民委员会、平定省人民委员会和胡志明市计算机协会将联合举办越南 NASA 周活动。按计划，该活动将分别于6月5日至6日（后江省）、6月7日（首德市）和6月8日和9日（平定省）举行。

该活动意在通过宇航员在太空和太空工作和生活环境中的故事来激励年轻一代；介绍保护地球的科学研究，减少环境污染，对小行星撞击地球风险做警告，地外生命探索等内容。

在NASA越南周期间，组委会为年轻人创造与前宇航员见面和互动交流；体验太空探索和 STEM 教育活动等提供平台。该活动期待鼓舞越南年轻一代了解太空、科技创新、扩大国际合作和增进相互了解。

在NASA越南周期间还举行的STEM日活动，包括天体物理学、零重力、机器人技术、虚拟现实、增强现实、虚拟宇宙等领域的体验活动。

美国国家航空和航天局(NASA)是一个美国联邦政府负责民用太空计划的独立机构,负责航空和航天研究，于1958年成立。NASA 周活动是一年一度的活动，旨在通过 NASA 及其合作伙伴举行的活动彰显 NASA 在太空探索、科学研究和技术开发方面的成就和贡献。（完）