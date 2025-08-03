越南GM 2025：区块链——各经济产业的重要基础设施

8月1日至2日，由SSI Digital与Kyros Ventures主办、国家网络安全协会协办的“越南GM 2025”在河内国家会议中心举行。这是亚洲领先的区块链、数字资产与科技投资盛会，吸引超过2万人参加，其中邀请了来自韩国、新加坡、中国香港、美国等国家和地区的200位顶级演讲嘉宾，共谈一个引领潮流、潜力巨大且有望成为地区数字资产中心的越南。



构建法律框架，推动区块链制度化



一年多以来，越南在构建数字资产及区块链法律框架方面取得了显著进展。越南国会通过了关于设立国际金融中心的决议，越南财政部向政府提交了试点建立以区块链为核心技术的数字资产交易平台的提案。此外，第十五届国会在第九次会议上通过了《数字技术产业法》，该法将于2026年1月1日正式生效。

在政策层面上，2024年10月22日，越南政府总理颁布了《到2025年国家区块链技术应用与发展战略，展望2030年》，将区块链建设成为服务经济与服务业的核心基础设施。2024年12月22日，中央政治局发布第57号决议，明确把区块链列为科技创新和国家数字化转型的重要突破口。2025年6月12日，政府颁布第1131/QĐ-TTg号决定，正式将区块链纳入11项战略技术之一等。

Kyros投资基金创始人、总经理术阮指出，越南在区块链发展方面拥有三大优势，包括运营成本具有竞争力、丰富的年轻劳动力资源以及适应新技术的能力强。目前，多所大学如河内理工大学、FPT大学、RMIT大学等都开设区块链相关课程。越南的初创企业可用远低于新加坡或中国香港的成本推出全球化产品。



开发安全区块链生态系统的策略



区块链安全问题日益凸显。例如，2022年来自越南的 Sky Mavis (Ronin) 等平台遭受攻击，造成超过 6 亿美元的损失，2023 年 KyberSwap 遭受攻击，估计损失高达约 5000 万美元，这表明确保区块链安全的紧迫性。

国家网络安全协会常务副主席阮明政中将强调，越南正处于迈入数字时代的关键阶段，目标到2030年将区块链纳入国家数字化转型的核心内容，成为支撑多个经济产业的基础设施。因此，建设一个安全可靠的区块链生态系统，是国家、企业乃至全社会共同的责任。

为实现这一目标，阮明政提出三项战略方向。首先，从系统设计初期就嵌入安全理念。其次，建立跨部门的预警和信息共享机制，提升对威胁的快速反应能力。最后，必须确保严格遵守法律法规，与国际标准接轨，特别是在反洗钱、个人数据保护和资金流向控制等方面。



国家网络安全协会研究与合作部主任武玉山指出，要将越南打造为区域区块链安全中心，需围绕四大支柱展开工作。一是建立有力的法律框架，为各产业的可持续发展奠定基础；二是强化技术标准——数字交易所需要拥有与传统银行相同的网络安全标准；三是加强人才建设，提高从业者与用户的网络安全意识；四是深化国际合作，面对全球化的网络攻击威胁，各国必须携手促进信息与数据库共享。（完）