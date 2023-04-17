越南GDP增速预计将在东盟排名第二

据国际货币基金组织（IMF）预测，2023年越南国内生产总值（GDP）增速将达5.8%，与柬埔寨并列地区第二，仅次于菲律宾。 过去一段时间，越南国家银行不断降低基准利率以促进经济增长。

越南经济的亮点

值得注意的是，今年越南的公共债务是东盟9国中最低的。

2024年，越南经济预计将以6.9%的增长率在东南亚地区名列首位。越南2028年的公共债务仅相当于GDP的31.3%，较2016年47.5%的峰值大幅下降，创近二十年来最低。

关于通货膨胀，据国际货币基金组织预测，越南2023年和2024年的通货膨胀率分别为5%和3%。

国家银行降低利率促进经济增长

近期，越南国家银行连续下调基准利率。国家银行常务副行长陶明秀强调，“降低基准利率是重要的一步，为未来市场的降息趋势指明方向，从而引导信贷机构降低贷款利率，扶持企业和人民，促进经济增长。

据KB（越南）证券股份公司（KBSV）的专家预测，12 个月期存款利率将保持在7%左右，平均贷款利率将保持在10%左右。2023年二季度，国家银行可能将各种政策利率继续下调50个基点。

分析人士认为，越南国家银行在2023年货币政策放宽空间更大。在平均通胀率能够控制在4-4.5%左右的情景下，全球通胀和国内汇率压力预计将低于2022年，供应链中断情况将逐步改善，全球消费需求放缓，有助于商品价格降温。

据KBSV 预测，美联储预计将在2023年第二季度末结束加息周期，这将是12个月期存款利率保持在7%左右、平均贷款利率保持在10%左右的支撑因素。

此外，国家银行可能会在 2023 年二季度将各种政策利率继续下调50个基点，以支持经济复苏和发展。

大华银行（UOB）分析师预测，越南国家银行可能会继续下调基准利率。专家们认为，一季度GDP增速仅达3.32%（2022年四季度增长率为5.92%），这是国家银行继续降息的动力之一。

大华银行认为，国家银行大有可能在未来一段时间内采取更宽松的政策，今年第二季度将再融资利率下调 1 个百分点。（完）