越南FPT Software和Vinfast荣获“2024亚洲宝玉”奖

AACC的年度奖已进入第14年，但这是AACC首次设立针对在美开展业务的亚洲国际企业的奖项。越南两家企业FPT Software 和Vinfast在第一年就荣获了国际企业奖。

越南驻美大使阮国勇认为，AACC的年度奖项不仅表彰亚裔美国企业界的成就，还强调了企业界对国际合作、融入与共同发展的更强有力的承诺。科学技术、教育、基础设施、交通运输、农业等各种产业的努力已助推经济增长，并扩大各国之间的文化与社会关系等。

亚美商会会长邵华千发表讲话。图自越通社

FPT Software 美国销售总监贝基·武（Becky Vo）对其在美国所做出的贡献得到认可感到荣幸。通过该奖项，FPT Software有机会与AACC会员企业沟通，扩大在美国市场的业务范围等。

亚美商会会长邵华千（Cindy Shao）指出，“亚洲宝玉”年度奖旨在表彰具有商业精神和商业成就的亚裔美国企业家。这些企业不仅在美国市场实现强劲发展，还对加强世界上各国之间联系做出贡献。邵华千透露，今年6月，她将率领AACC会员企业代表团赴越出席2024年越南国际贸易博览会（Vietnam Expo）并与越南企业进行贸易洽谈。（完）