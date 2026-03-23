越南FPT集团与韩国飞斯柯罗签署汽车软件和网络安全合作谅解备忘录



越南FPT集团日前与韩国汽车网络安全专业企业飞斯柯罗(FESCARO)签署了汽车软件和网络安全领域合作谅解备忘录（MOU），旨在提升FPT在各汽车软件项目中的网络安全能力，同时为在韩国及全球范围内联合开发软件定义汽车（SDV）解决方案奠定基础。

在软件正成为新一代整车架构核心的背景下，网络安全从开发初期即成为关键要素。依托“AI优先”的发展理念、FPT的技术能和大规模项目实施优势，以及FESCARO在汽车网络安全领域的技术实力和深厚专业经验，双方致力于为汽车制造商和汽车零部件一级供应商提供全面且可扩展的解决方案，以满足日益严格的保密标准。

双方合作覆盖汽车网络安全的整个价值链，包括安全保密方案、保密测试、渗透性能测试、威胁分析与风险评估，以及咨询服务等。

在初期阶段，FESCARO与FPT将重点提供软件定义汽车领域服务，根据韩国市场重点客要求量身定制服务。同时，双方还将探索在全球市场中联网与自动驾驶汽车领域的合作机会。

FPT集团旗下FPT Automotive业务总监阮氏垂杨表示，网络安全正成为汽车行业未来发展的关键驱动力，因为软件、人工智能及联网能力在塑造产品价值和建立客户信任方面发挥着日益重要的作用。FPT与FESCARO的合作将发挥双方优势，在与韩国客户的合作过程中提升适应能力，激发创造活力，并为新一代交通工具构建可持续发展的基础。

FESCARO战略总监具成瑞（Ku Seong-seo）表示，基于FPT在全球软件开发方面的丰富经验和FESCARO在汽车网络安全领域的技术优势，双方将构建一个契合软件定义汽车（SDV）平台发展趋势的合作模式。这种合作也将成为双方在全球市场上拓展商业合作机会的动力。

凭借在汽车科技领域超过二十年的经验，FPT已在全球范围内组建了超过5000名汽车软件工程师团队，并与顶级芯片制造商、零部件一级供应商及整车厂建立了战略合作关系。此外，FPT在项目实施方面具备强大能力，遵循国际顶级的安全、网络安全及软件开发标准，为全球汽车项目的可靠性提供保障。

日前，FPT与高通（Qualcomm）签署了技术支持与发展协议，成为高通在越南首个采用该合作模式的合作伙伴，同时也是东南亚地区在汽车技术领域的第二个合作伙伴。通过此次合作，FPT能够直接接触高通的先进技术和最新技术资源，从而加速基于人工智能（AI）的汽车技术解决方案开发，助力掌握核心技术，巩固在越南技术版图中的核心地位等。（完）