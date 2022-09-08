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越南51个有编码的榴莲种植园获批对中国出口产品

越南农业与农村发展部国家食品安全卫生及动植物检疫机构及咨询点（简称越南SPS办公室）表示，该办公室刚收到了对越南鲜食榴莲输华企业进行视频检查结果的通知。
具体的是，越南51个有编码的榴莲种植园和 25家榴莲包装企业满足议定书的要求，并获批向中国出口榴莲产品。

51个有编码的种植园中，得乐省共有23个编码、同奈省7个、平福省5个、前江省3个、槟椥省2个、隆安省2个、平顺省2个、庆和省2个、昆嵩省2个、同塔省1个、林同省1个和西宁省1个。
25家榴莲包装企业中，前江省有10个编码、得乐省4个、槟椥省3个、同奈省3个、林同省2个、同塔省1个、庆和省1个和海阳省1个。
 根据《越南输华榴莲植物检疫要求议定书》，在开始交易前，中方将对越南榴莲输华企业进行议定书遵守情况审查。

据悉，中国海关总署自7月15日至9月4日以视频形式对越南榴莲种植园和包装企业进行评估。

中方还在中国海关总署官网上http://dzs.customs.gov.cn/dzs/2747042/3995819/sg38/3974291/index.html./公布了符合要求的越南榴莲出口商名单。

目前，越南有123个榴莲种植区和57家包装厂注册参与榴莲输华计划。
越南成为继泰国之后新鲜榴莲获得中国官方市场准入的第二个国家。这将为越南强大的榴莲种植业创造更大的发展空间，为西原、东南部和九龙江三角洲地区数十万农民改善收入带来机会。
据种植局的报告，2021年底，越南榴莲产量约达64.26万吨，同比增长15%。越南冷冻榴莲已出口到多个国家。
榴莲是获准进入中国市场的第11种水果。其他水果分别为火龙果、西瓜、荔枝、龙眼、香蕉、芒果、菠萝蜜 、红毛丹、山竹和百香果等。（完）
 

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