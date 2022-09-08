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越南51个有编码的榴莲种植园获批对中国出口产品
具体的是，越南51个有编码的榴莲种植园和 25家榴莲包装企业满足议定书的要求，并获批向中国出口榴莲产品。
51个有编码的种植园中，得乐省共有23个编码、同奈省7个、平福省5个、前江省3个、槟椥省2个、隆安省2个、平顺省2个、庆和省2个、昆嵩省2个、同塔省1个、林同省1个和西宁省1个。
51个有编码的种植园中，得乐省共有23个编码、同奈省7个、平福省5个、前江省3个、槟椥省2个、隆安省2个、平顺省2个、庆和省2个、昆嵩省2个、同塔省1个、林同省1个和西宁省1个。
25家榴莲包装企业中，前江省有10个编码、得乐省4个、槟椥省3个、同奈省3个、林同省2个、同塔省1个、庆和省1个和海阳省1个。
根据《越南输华榴莲植物检疫要求议定书》，在开始交易前，中方将对越南榴莲输华企业进行议定书遵守情况审查。
据悉，中国海关总署自7月15日至9月4日以视频形式对越南榴莲种植园和包装企业进行评估。
中方还在中国海关总署官网上http://dzs.customs.gov.cn/dzs/2747042/3995819/sg38/3974291/index.html./公布了符合要求的越南榴莲出口商名单。
目前，越南有123个榴莲种植区和57家包装厂注册参与榴莲输华计划。
越南成为继泰国之后新鲜榴莲获得中国官方市场准入的第二个国家。这将为越南强大的榴莲种植业创造更大的发展空间，为西原、东南部和九龙江三角洲地区数十万农民改善收入带来机会。
据种植局的报告，2021年底，越南榴莲产量约达64.26万吨，同比增长15%。越南冷冻榴莲已出口到多个国家。
榴莲是获准进入中国市场的第11种水果。其他水果分别为火龙果、西瓜、荔枝、龙眼、香蕉、芒果、菠萝蜜 、红毛丹、山竹和百香果等。（完）