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越南5月3日报告新增新冠肺炎确诊病例为2709例
在2709例新增本土确诊病例中，河内市711例，富寿省242例，安沛省147例，广宁省141例，宣光省119例，永福省115例等等。
自新冠肺炎疫情爆发以来，越南累计新冠肺炎确诊病例为10659358例，在227个国家和地区中排在第12位。
自2021年4月27日第四波疫情爆发以来，越南累计新增确诊病例为10651608 例，其中治愈病例为9264464 例。
今日，全国新增康复病例为1825例，累计康复病例为9267281 例。重症病例为475例。
当天全国没有死亡病例。截至目前越南累计死亡病例为43044例；致死率为0.4%，在227个国家和地区中排名第24位。
5月2日，全国新冠疫苗接种量为13923剂次。截至目前，累计新冠疫苗接种量达215005042剂次。（完）
自新冠肺炎疫情爆发以来，越南累计新冠肺炎确诊病例为10659358例，在227个国家和地区中排在第12位。
自2021年4月27日第四波疫情爆发以来，越南累计新增确诊病例为10651608 例，其中治愈病例为9264464 例。
今日，全国新增康复病例为1825例，累计康复病例为9267281 例。重症病例为475例。
当天全国没有死亡病例。截至目前越南累计死亡病例为43044例；致死率为0.4%，在227个国家和地区中排名第24位。
5月2日，全国新冠疫苗接种量为13923剂次。截至目前，累计新冠疫苗接种量达215005042剂次。（完）