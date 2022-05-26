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越南5月25日新增确诊病例为1344例 多地方单日新增病例数在10例以下
河内报告新增确诊病例最多，为316例。其次是永福省为94例、北宁省为90例、乂安省为76例、富寿为省63例等。
海阳、海防和富寿三省市新增病例数大幅下降，较昨日分别下降40、36例和31例；北宁、岘港和乂安三省市新增病例数增加最多，较昨日分别增加90例、34例和26例。
自疫情爆发以来，越南累计新冠肺炎确诊病例为10712733例。在227个国家和地区中排名第12位。
自2021年4月27日第四波疫情爆发以来，越南累计新增确诊病例为10704975例，其中治愈病例为9412045例。
当天，新增治愈病例为2459例，累计治愈病例为9414862 3例。靠呼吸机维持呼吸重症病例为194例。
今日，新增死亡病例为2例，广宁省和茶荣省各自1例。截至目前，越南累计死亡病例为43078例。致死率为0.4%，在227个国家和地区中排名第24位。
24日，全国新冠疫苗接种量为546309剂次。截至目前，累计新冠疫苗接种量达219796318剂次。其中，18岁以上的成人接种量为1985698815；12-18岁一下儿童接种量为17434732 剂次；5-12岁一下儿童接种量为3791705剂次。（完）
海阳、海防和富寿三省市新增病例数大幅下降，较昨日分别下降40、36例和31例；北宁、岘港和乂安三省市新增病例数增加最多，较昨日分别增加90例、34例和26例。
自疫情爆发以来，越南累计新冠肺炎确诊病例为10712733例。在227个国家和地区中排名第12位。
自2021年4月27日第四波疫情爆发以来，越南累计新增确诊病例为10704975例，其中治愈病例为9412045例。
当天，新增治愈病例为2459例，累计治愈病例为9414862 3例。靠呼吸机维持呼吸重症病例为194例。
今日，新增死亡病例为2例，广宁省和茶荣省各自1例。截至目前，越南累计死亡病例为43078例。致死率为0.4%，在227个国家和地区中排名第24位。
24日，全国新冠疫苗接种量为546309剂次。截至目前，累计新冠疫苗接种量达219796318剂次。其中，18岁以上的成人接种量为1985698815；12-18岁一下儿童接种量为17434732 剂次；5-12岁一下儿童接种量为3791705剂次。（完）