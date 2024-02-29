越南4个边境省与中国广西壮族自治区举行2024年新春会晤

越通社驻北京记者报道，2月27日至28日，广宁、河江、谅山、高平等越南四个边境省份省委书记与中国广西壮族自治区党委书记之间的2024年新春会晤在中国广西壮族自治区北海市举行。

会晤期间，广西壮族自治区党委书记刘宁与谅山省委书记阮国团、高平省委书记陈红明和河江省委书记阮孟勇举行了座谈会，旨在贯彻落实中共中央总书记习近平与越共中央总书记阮富仲所达成的共识，强调双边友好情谊并寻找今后的合作与发展机遇。中国驻越南大使熊波和越南驻南宁总领事杜南忠座谈会在座。

广西壮族自治区党委书记刘宁在会上发表讲话时强调，在进一步强化越中全面战略伙伴关系的基础上，两党总书记发表了声明，携手构建具有战略意义的越中命运共同体。这是具有巨大历史意义的事件，并成为了两党两国关系中的新里程碑。

2023年，两国各省/区已有效落实2023年新春会晤上所提出的任务，以及两党两国领导人所达成的重要共识；继续加强在多个领域上的务实合作并取得 了许多积极成效，从而为越中全面战略合作伙伴关系稳定、长期发展并促进该关系迈上新台阶作出重要贡献。

2024年，广西愿与越南4个边界省份大力实施两党两国高级领导人所达成的重要共识；以“六个更”目标（即政治互信更高、安全合作更实、务实合作更深、民意基础更牢、多边协调配合更紧、分歧管控解决更好）为方向；加强在各个领域的全面合作，为构建具有战略意义的越中命运共同体作出贡献。

会上，与会各方深入、坦诚地交换意见；对在过去一年的合作成果进行总结并作出全面评估；就下个阶段的工作任务提出意见和方向。各方一致认为，中国与越南是“友好近邻，理想相同，理念相通”，也是“好邻居、好朋友、好同志、好伙伴”。中国与越南在构建具有战略意义的越中命运共同体方面具有“天时地利人和”的优势。

各方一致同意，在两国友好合作日益加深的背景下，5个地方之间的务实合作拥有巨大的发展潜力和空间；坚持本着“十六字”方针和“四好”精神；落实两党两国高级领导人所达成的共识，重视“六个更”目标；继续加强高级代表团互访，推动在经贸、互联互通、人文交流、边境管理等领域的务实合作。

会议框架内，广西壮族自治区党委书记刘宁分别会见了谅山省委书记阮国团、高平省委书记陈红明和河江省委书记阮孟勇，就落实两党两国高级领导人之间的重要共识以及促进在多个领域的务实合作，以不断取得新的成效等问题进行交换意见。（完）