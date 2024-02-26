越南2.27医生节69周年：越南成功控制了许多危险的流行病

近年来，世界连续不断应对许多严重影响人类健康的危险、迅速蔓延的流行病。最近的一次是新冠肺炎疫情（COVID-19）大流行；在此之前，曾发生过传染性非典型肺炎（SARS）和中东呼吸综合征（MERS-CoV）等疫情……越南采取有效及时的措施，在疫情特别是新发疫情防控方面取得了成效，并被世界公认为领先的国家之一。

最近30多年来，在疫情防控方面，越南已建立了疫情监控、检测、诊断和快速有效应对疫情的能力。越南防范和应对危险新发疫情能力有所提高；组织收治患者工作取得显著成效。值得一提的是，尽管社会经济条件仍然困难和面临挑战，但越南积极主动做好各项准备工作，随时有效应对危险流行病。

结果，许多危险的流行病得到了控制、击退和消灭。具体是越南1978年消灭了天花，2000年消灭了脊髓灰质炎，2005年消灭了新生儿破伤风；2002年以来，没有发生过鼠疫；一些其他流行病，如白喉、百日咳、麻疹等，与扩大接种计划前相比，感染人数减少了数百至数千倍……许多其他流行病面临暴发风险，如登革热、病毒性脑炎、肺结核、伤寒和霍乱已得到控制，不会引起重大流行病，限制发病率和死亡率。

越南也是最早成功控制SARS、甲型H5N1流感、甲型H1N1流感的国家之一；成功阻止甲型H7N9流感、埃博拉病毒、中东呼吸综合征冠状病毒等一批危险新发疾病传入，为稳定社会治安和社会保障做出了巨大贡献。

特别是，COVID-19在全球范围内暴发蔓延，这是历史上前所未有的。经过3年多的时间，疫情得到有效防控、击退和控制，为国家经济社会恢复发展作出了重要贡献。

越南也部署了非常好的检测监控能力。到目前为止，越南有能力检测和发现所有新出现的传染病，从中东呼吸综合征冠状病毒（MERS-CoV）、埃博拉病毒、甲型/H7N9流感，甚至COVID-19等。越南传染病监测系统处于活跃状态，从社区监测到边境口岸和实验室的监视；对与流行病学因素相关的异常地区进行监测和筛查。

越南的成就得到了世界的认可，越南自豪地成为领先国家之一，在新发疾病的预防和控制方面做得很好，赢得了人民的信任和国际社会的钦佩。在2023年10月29日上午举行的COVID-19疫情防控工作的全国总结会议上，世界卫生组织（WHO）驻越南首席代表安吉拉·普拉特（Angela Pratt）女士高度评价越南COVID-19疫情防控成果，并明确指出越南在发现、追踪、定位和扑灭疫情方面具有较强的能力。（完）