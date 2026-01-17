越南2025年《电子商务法》实施在即 助力2026年电商迈向规范化增长

越南2025年《电子商务法》将于2026年7月1日生效，提出关于信息透明度、产品溯源、电商平台责任和卖家身份认证的系列新规定，旨在构建一个健康、可持续的商业环境。



越南工贸部副部长阮生日新表示，2025年，越南电子商务市场规模预计达到310亿美元，实现了25.5%的显著增长，继续保持全球电子商务增长最快的前10个国家地位。该领域约占零售总额的10%，并贡献了数字经济约三分之二的价值，支柱作用十分凸显。



《电子商务法》的通过为统一的法律体系奠定了基础，促进了企业数字化转型和跨境贸易推广。



电子商务已成为各地区和小型企业拓展市场的重要工具。拥有水果种植优势和“一乡一品”（OCOP）产品的山罗省，已主动将数百种农产品和特产上架国内电子商务平台（如Sendo、Voso、PostMart）以及国际平台（如Alibaba.com）。借此，该省李子、芒果、咖啡等主力产品不仅在国内畅销，还成功对接英国、德国、澳大利亚、中国市场，提升了当地农产品的价值和形象。



同样，金瓯省南根（Nam Can）行沣（Hang Vinh）虾片合作社也通过电商平台和社交媒体销售，显著扩大了其在全国范围内的客户群。

然而，机遇伴随着竞争压力，尤其是在价格方面。许多拥有明确来源和严格生产流程的高质量产品，如永和发有限责任公司的优质虾片，往往难以与充斥各大电商平台的低价劣质产品竞争。



正是在此背景下，2025年《电子商务法》被寄予厚望。该法规定了卖家公开披露产品来源、成分、质量的法定义务及其法律责任，有助于遏制虚假信息，保护消费者权益，确保公平竞争。



专家指出，越南电子商务正像一条“数据贸易高速公路”般运作，将地方特产转化为数字资产。



为了继续引领数字经济，2026年需要聚焦根本性解决方案，包括规范卖家身份、实现实时交易中的产品信息透明化，以及升级物流和数字金融基础设施。最终目标是建立一个公平竞争的环境，保护真实价值，为国家经济增长做出可持续贡献。（完）