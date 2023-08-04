越南2023年下半年经济发展形势会较为乐观

2023年下半年，越南经济形势渐好，有望实现更积极的复苏。 预计，下半年，越南国内生产总值同比增长7%。(2023年上半年仅达3.7%）

在工业生产方面，2023年7月越南工业生产指数（IIP）环比增长3.9%，同比增长3.7%。

工业生产指数反弹意味着国内消费和出口更加积极。 统计总局数据显示，2023年7月越南出口总额预计为296.8亿美元，与2023年6月相比增长0.8%。 同时，全年首次吸引外资同比增长4.5%，达到近162.4亿美元。

2023年7月，越南国际游客接待量超过100万人次，环比增长6.5%，是去年同期的2.9倍。 总体而言，今年前7个月，越南国际游客接待量预计超过660万人次，是去年同期的6.9倍。

另一方面，旅游旺季期间，越南国内旅游活动也十分活跃。2023年前7个月的住宿和餐饮服务收入预计为377.3万亿越南盾（折合1162.21亿人民币），占商品和服务零售总额的10.7%。 ，比去年同期增长16.3%。 旅游服务收入预计为18.6万亿越盾（折合57.29亿人民币），占社会消费品零售总额和消费服务收入的0.5%，较去年同期增长53.6%。

越南渣打银行总经理米歇尔（Michele Wee ）表示：“我们看到了经济复苏的迹象。 预计，越南下半年国内生产总值同比增长从上半年的3.7%增至7%。这表明今年下半年的经济复苏更加明显”。她同时认为，从中期前景来说，越南经济前景仍然乐观和稳定。

根据国际货币基金组织（IMF）2023年6月底的数据，得益于出口复苏和国内政策的宽松，越南经济增长将在2023年下半年复苏。 与此同时，越南计划投资部的报告也指出，下半年越南经济发展形势将会更好。

然而，计划与投资部副部长陈国芳表示，要使经济真正渡过困难，实现复苏，越南必须采取强有力的有效措施，加快公共投资资金到位进度，刺激消费和投资需求，促进出口， 这些都是经济增长的重要动力。（完）