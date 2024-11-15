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越南2021-2030年国家环境保护规划：不以环境为代价换取经济发展
越南自然资源与环境部副部长黎功成强调，《规划》是从环境保护的角度制定的，其中强调始终坚持不以环境为代价换取经济发展，尊重自然规律的原则，以绿色经济、循环经济、低碳经济思维发展经济，尽量减少废弃物产生，力争实现2050年净零排放目标。《规划》确保开放性和灵活性，及早预防环境问题，主动防治污染并改善环境质量，保护环境敏感地区，限制对环境和人体健康的影响。
以此为出发点，《规划》明确的总体目标是主动防治环境污染和环境恶化；恢复和改善环境质量；在合理安排空间布局、分区和环境质量管理的基础上，防止生物多样性衰退，提高生物多样性质量，保障人民群众在清洁环境中生存的权利；建立自然和生物多样性保护区；建立国家、地区、省级垃圾集中处理设施；促进经济社会朝绿色经济、循环经济、低碳经济、与自然和谐等的环境友好型方向发展，主动应对气候变化。
《规划》明确的2050年愿景包括越南环境质量优良，确保人民群众的生活环境洁净；有效保护生物多样性，维护生态平衡；主动应对气候变化；社会经济与自然和谐发展，国家以发展循环经济、绿色经济、低碳经济为基础，实现绿色可持续发展等。
《规划》中明确了需要执行的任务，包括防止和尽量减少经济社会发展活动对环境的影响；加强生活固体废物、工业固体废物、危险废物管理；改善和提高环境质量；保护自然和生物多样性；促进可持续增长模式等。
为落实《规划》内容，自然资源与环境部正在征求各部委、地方对《规划》行动计划草案的意见建议，并提交政府总理审议和批准。（完）