越南16所大学跻身2025年世界大学影响力排行榜

6月18日，泰晤士高等教育发布了2025年世界大学影响力排名(THE Impact Ranking)。该排名根据联合国17项可持续发展目标（SDGs）对各高校在性别平等、气候保护、健康与福祉、优质教育、减少不平等、促进全球合作等方面的贡献进行评估。



今年，越南共有16所大学入榜，比去年增加3所，创下历年新高。

其中，FPT大学、国民经济大学、阮必成大学、胡志明市经济大学进入全球排名第301-400名区间，是越南排名最高的院校。其中有3所大学相比去年跃升了100至200位。

维新大学与孙德胜大学排名位于401-600名区间，与去年持平。文朗大学则大幅跃升200位，进入601-800名区间。河内理科大学（HUST）与河内国家大学（VNU Hanoi）共同位于801-1000名区间，其中河内国家大学比去年下滑了400位。

其余越南高校位于1001+名区间，其中包括4所新上榜高校：南芹苴大学、商业大学、东亚大学与顺化大学。

澳大利亚西悉尼大学（Western Sydney University）连续第4年蝉联榜首。

值得注意的是，亚洲高校在本年度影响力排名中占据了超过一半的席位。在东南亚地区，上榜高校数量最多的国家依次为：菲律宾（113所）、泰国（83所）、印度尼西亚（71所）。

越南16所大学的具体排名为：FPT大学、国民经济大学、阮达成大学和胡志明市经济大学排名最靠前，均位列第301至400名区间。维新大学与孙德胜大学紧随其后，位列第401至600名区间。文郎大学排名在第601至800名区间。河内理科大学与河内国家大学均位于第801至1000名区间。胡志明市开放大学、南芹苴大学、菲尼卡（Phenikaa）大学以及商业大学则处于第1001至1500名区间。

另外，东亚大学、顺化大学和雒鸿大学被归入1501名+区间。（完）