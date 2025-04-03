越南12家企业参加汉诺威工业博览会

从3月31日至4月4日，越南软件与信息技术服务协会（VINASA）组团参加在德国下萨克森州举办的汉诺威工业博览会（HANNOVER MESSE）。

汉诺威工业博览会是全球最大的信息技术展会之一，吸引了来自150个经济体的4000多家参展商，为越南进入国际市场、扩大与欧洲乃至世界伙伴的商业合作创造了巨大机会。 2025汉诺威工业博览会展现了人工智能（AI）技术、机器人技术、机械工程、驱动技术和流体动力生产等的强大影响力。

据越通社驻德国记者报道，这是VINASA第六次组团参加该展会，旨在推动越南信息技术企业与德国等主要市场的合作与影响力。今年越南12家企业参加博览会，包括FPT、TMT、Luvina、GMO-Z.com、Meey Group、VEDAX、SphinX、Bac Ha、Deha、Fabbi、DBIZ、Vconnex等。

越南科技企业在2025汉诺威工业博览会上不仅展示了信息技术外包（ITO）和数字化转型服务，还重点推介了人工智能、智能制造、绿色转型及半导体等前沿领域的创新解决方案，这些领域正是当前全球产业界关注的焦点。

在博览会的前两天，VINASA与亚太商业协会（OEV）、德国电气和数字工业协会（ZVEI）、德国工商会、德国中小企业协会、柏林勃兰登堡汽车工程协会以及来自德国、比利时、捷克、荷兰等地的企业举行了工作会议。此外，越南企业代表团还参加多场活动，与其他参展企业建立关系网络，为未来的合作创造了许多机会。（完）