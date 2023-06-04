越南 - 联合国开发计划署：45年合作实现可持续发展

6月2日晚，越南计划与投资部和联合国开发计划署（UNDP）在河内举行仪式，庆祝越南与联合国开发计划署建立致力于可持续发展的伙伴关系45周年，标志着双方合作关系的重要里程碑。

庆典上，越南计划与投资部副部长陈国芳表示，自1978年5月联合国开发计划署在河内开设办事处以来，联合国开发计划署始终与越南肩并肩，从一个饱受战争破快的贫穷国家，越南发展成为一个中等收入国家，同时在减贫和增长方面走在前列。

45年来，联合国开发计划署与越南的合作方式发生了很大变化，更加符合越南的发展水平。越南政府一直将联合国开发计划署视为最主要长期合作伙伴之一，同时是越南人民的真正“亲密的朋友”之一，为共同利益、为地区和世界的和平与繁荣而合作。

联合国开发计划署驻越南首席代表拉姆拉·阿勒哈利迪（Ramla Khalidi）女士强调了促成联合国开发计划署-越南伙伴关系成功的三个因素：信任、共同价值观和开放性。

联合国开发计划署驻越南首席代表拉姆拉·阿勒哈利迪女士说：“越南和联合国开发计划署长期以来一直努力促进发展，以人为中心，推动可持续增长。多年来，这种信任使我们能够将合作伙伴关系扩展到贸易、支持私营部门、气候行动和公共治理等新领域。今天，由于越南渴望在一代人的时间内实现先进国家地位，并在 2050 年之前实现净零排放。因此，仍然像以前一样，需要联合国开发计划署的全力支持。”

值此双方建立伙伴关系45周年之际，越南政府和联合国开发计划署重申致力于合作并携手建设一个绿色、繁荣和有韧性的越南，不让任何人掉队。（完）