越南-老挝加强贸易促进和旅游推广

越通社记者从老挝北部川圹省报道，10月23日晚，越南驻琅勃拉邦总领馆与老挝北部省份和越南部分省份、老挝文化中心、老挝北部越南企业协会和越南消费品发展协会在川圹省丰沙湾市联合举行2024年越南—老挝贸易交易会。

越南—老挝贸易交易会的举办意在纪念援老志愿军和专家传统日75周年、响应2024年老挝旅游年、推介越南和老挝农业“一乡一品”、“一县一品”的产品，为促进老挝北部省份和越老边境地区的贸易和社会经济发展做出贡献。

越南驻琅勃拉邦总领事馆乔氏恒福表示，近年来，越老两国各部委、地方和企业积极配合、积极落实各项合作协议，并在经贸等领域取得许多积极成果，为两国经济稳定和发展作出贡献。2024年前7个月，两国双边贸易额达11亿美元，比2023年同期增长16.7%。

川圹省人民委员会副主席布安恩·胡姆萨亚蓬（Buangern Humxayaphom）在活动上致辞时强调，这不仅是宣传越老两国国家、人民和文化形象的机会，也是两国见面、交流、分享，寻求合作、投资、技术转让、合资、联营、促进进出口、扩大商品和产品消费网络的机会。 此次展会共有来自越南各省的20多个展位，展示工艺品、时装、美食、家具等产品。越南驻琅勃拉邦总领事馆和老挝越南文化中心的展位还展示有关越南与老挝关系历史、援老越南志愿军事专家的图片以及越南旅游出版物。

越老贸易交易会将持续至10月25日。（完）