越南-老挝举行第七次政治磋商

双方对越老两国伟大友谊、特殊团结和全面合作的积极和可持续发展感到高兴。特别是，两国外交部与两国有关部委和地方配合，成功举办了“2022年越老、老越友好团结年”等多项具有意义的活动，切实纪念建交60周年和两国《友好合作条约》签署45周年。



双方对两国在防务安全合作领域取得的成果表示满意。经贸投资合作取得积极进展；2022年前10个月双边贸易额达14亿美元以上，比2021年同期增长28.2%，越南继续成为老挝第三大直接投资来源国。



教育培训、能源、交通、农业、文化、旅游、地方合作等其他重要的合作领域继续受到关注和推动。



两位副部长就进一步发挥两国外交部在不断巩固密切、信赖的政治关系以及促进双边合作中作出贡献的方向和措施达成一致。



关于越老两国外交部的合作，双方同意继续落实好2021-2025年两国外交部合作协议；定期保持和有效推动部级和副部级等磋商机制取得实效；加强两国对口部门之间的信息和业务交流和协调，特别是在外交政策和战略研究、经济外交、领事工作、侨务工作、边境、培训等领域的合作。



在讨论共同关心的国际和地区问题时，两位副部长一致认为，在世界和地区形势复杂多变的背景下，双方要发扬密切协调合作的传统，在尤其是联合国、东盟和次区域合作机制等国际和地区论坛上，特别是涉及地区和平与稳定的战略问题上相互支持。范光效副部长重申，越南将密切配合，为老挝在2024年成功担任东盟轮值主席国提供最大支持。



*另一方面，值此越老第七次政治磋商和2022年越老、老越友好团结年期间，越南外交部举行《黎文献——首任越南驻老挝大使》书籍首发仪式和庆祝越老建交60周年和《越老友好合作条约》签署45周年的题为“兄弟般的越老：始终如一的友谊”特刊发行仪式。（完）