越南-瑞士建交55周年：深化经贸投资与可持续发展合作

1月28日，越南政府常务副总理阮和平在对瑞士进行工作访问期间在首都伯尔尼礼节性拜会了瑞士总统居伊·帕尔默林（Guy Parmelin）和瑞士众议院议长皮埃尔－安德烈·帕热（Pierre-André Page）。



会谈中，瑞士领导人高度评价越南日益提升的国际角色和地位，以及在经济社会发展、融入国际方面取得的突出成就。阮和平通报了越南共产党第十四次全国代表大会的一些重要成果，并强调越南重视并希望进一步加强对瑞士的友好合作关系。阮和平感谢瑞士提供疫苗援助，帮助越南控制新冠疫情，并支持越南克服自然灾害后果，同时就克朗-蒙大拿镇的火灾事故向瑞士方面表示慰问。



双方同意通过加强代表团互访，特别是高层互访，推动双边关系更加务实、高效发展；有效落实全面伙伴关系框架；促进议会间合作，包括早日成立瑞越友好议员小组。



双方一致同意加强政治互信，在具有潜力、优势和互补性的领域拓展合作，这既符合两国利益，也有助于地区和世界的和平、稳定与可持续发展；推动越南与以瑞士为关键成员的欧洲自由贸易联盟（EFTA）力争于2026年内尽早完成自由贸易协定谈判，从而扩大双边贸易、投资合作机遇，并加强两国金融中心之间的对接。



越南政府常务副总理阮和平与瑞士国民院议长皮埃尔－安德烈·帕热（PierreAndré Page）举行工作会谈。图自越通社

阮和平希望加强与瑞士在国际金融中心发展方面的合作，特别是在制度建设、分享管理经验和培训高素质人力资源等领域；并拓展贸易投资、科学技术、绿色转型和可再生能源等领域的合作。阮和平还建议瑞士继续为旅瑞越南人社群融入当地社会、积极贡献所在国社会和双边关系创造有利条件。



同日，阮和平还与瑞越经济论坛、瑞士-亚洲商会领导及企业代表举行工作会谈，旨在促进贸易投资合作，并呼吁瑞士企业参与投资越南国际金融中心。瑞士企业表示对越南的增长前景充满信心，并愿意加强长期有效的合作与投资。



阮和平表示，2026-2030年间越南提出国内生产总值（GDP）年均增长10%及以上的目标，因此其对各类资源的需求非常巨大，尤其是在绿色金融、数字金融、清洁能源和现代化基础设施等瑞士具有优势的领域；希望瑞士企业积极加大对越南的投资力度，越南愿与企业同行，解决障碍，助力瑞士企业在越实现长期、高效的投资。