越南-法国经济论坛：迈向绿色和可持续发展

2023年越南—法国经济论坛是庆祝越法建交50周年，越南与法国战略伙伴关系10周年系列活动的一部分。论坛旨在弘扬两国密切关系，同时充当两国政策制定者、企业和学者之间进行交流的桥梁，提出广泛的合作计划，为推动两国关系走向全面、长期的新高度做出贡献。



论坛上，越南河内国立大学副校长范宝山博士分享道：经过多年的密切合作伙伴关系，越南和法国在保护环境、可持续利用资源、在先进科技与创新的基础上发展绿色循环经济模式等方面展现了承诺和共识。范宝山博士指出，在清洁能源领域具有巨大发展潜力的越南和拥有丰富经验与先进技术的法国将塑造独特、密切且友好的合作，以实现越法两国更加绿色和可持续的发展目标。



法国驻越南大使尼古拉斯·沃纳里（Nicolas Warnery）表示，通过净零（温室气体净零排放）的承诺，越南政府展现了应对气候变化的坚定决心，并正在实现这一承诺的过程中，首先要逐步淘汰化石能源。另一个强有力的举措是越南与七国集团发展伙伴签署公平能源转型伙伴关系（JETP）。这种关系为减少温室气体排放和增加可再生能源电力在国家电力结构中的份额设定了雄心勃勃的目标。



本次论坛集中讨论的三个主要议题包括：法国与越南的经济关系：挑战与前景；法国绿色增长政策及对越南的启发；可持续发展与高等教育环境中的社会责任。论坛上，越南和法国专家借此机会提出了多项切实建议，为加强两国间的经济贸易、制度、环境和社会的韧性提供了具有重要现实价值的政策建议。（完）