越南-欧盟推动绿色金融合作

吴文俊在会上强调越南始终重视与欧盟的关系，并高度评价近期双边合作的积极发展。欧盟目前是越南领先的经济、贸易和投资伙伴之一，特别是在《越南-欧盟自由贸易协定》于2020年生效以及双方于2026年1月将关系提升为全面战略伙伴关系之后。

他表示越南继续坚定稳定宏观经济、控制通胀、确保经济运行在合理区间和促进增长的目标。财政政策朝着合理扩张的方向实施，并与货币政策及其他宏观经济政策密切配合。

在金融领域，越南正在推进行政手续改革，现代化税收、海关、国库管理，推动数字化转型，提高公共资源使用效率，并按照透明、安全、可持续的方向发展资本市场。吴文俊表示希望在绿色金融、数字金融、资本市场发展、公共财政管理以及分享国际金融准则经验等方面加强与欧盟的合作。

朱利安•盖里耶表示，欧盟承诺通过约4.5亿欧元的直接资助继续助力越南实现各项战略目标，同时强调欧盟是越南在公平能源转型伙伴关系（JETP）框架内的首要优先伙伴。

他还表示，欧盟鼓励越南发挥可再生能源潜力，并通过欧洲投资银行推动对可持续交通基础设施和港口系统的投资。去年各大金融中心发行的绿色债券规模超过3600亿美元，这被视为支持越南实现绿色转型和净零排放承诺的重要资源。

会上，双方还就税收合作、增值税退税以及含酒精饮料特别消费税政策进行了交流。

吴文俊强调越南对国内和国际资本流实行平等的税收政策，同时希望欧盟继续支持越南企业接触绿色金融资源，加强在战略技术、创新创意、数字金融和高素质人力资源开发方面的合作。（完）