越南-日本第十一次国防政策对话召开

越南-日本第十一次国防政策对话2月10日在日本福冈市召开。越共中央委员、中央军委常务委员、国防部副部长黄春战上将和日本防卫省副大臣Kano Koji共同主持对话。

越通社驻日本记者报道，对话会上，双方就世界和地区形势以及共同关心的问题交换了意见。黄春战上将强调越南一贯奉行独立、自主、和平、友谊、合作与发展，促进外交关系多边化、多样化的对外路线，愿与各国、国际组织协调合作，为地区和世界和平、合作与发展做出贡献，坚持本着国际法基本原则，以和平方式解决一切争端和分歧。

日本防卫省副大臣Kano Koji强调了越日两国防务合作乃至越日关系的重要性。关于世界和地区当前形势，日本防卫省副大臣强调了法律至上原则，携手共建和平、友谊、合作与发展的环境。他相信本着坦率、积极讨论的精神，本次对话将为促进越日防务合作关系朝着务实有效方向发展做出重要贡献。

关于双方防务合作关系，黄春战上将强调，越南-日本第十次国防政策对话召开以来，两国防务合作已获得两国国防部领导的关心指导，并取得许多切实成果。

日本防卫省副大臣Kano Koji高度评价越南在促进地区和世界和平、合作中的作用，对越南在国家统一和争取民族独立斗争中取得的成就表示钦佩，高兴看到两国防务合作关系发展良好。黄春战上将希望日方继续扩大培训范围，为越南增加奖学金名额，支持越方联合国维和人员培训、教育、能力建设等，支持日本加强在多边论坛上的合作。

对话结束时，两国代表团团长已签署越南-日本第十一次国防政策对话纪要。（完）