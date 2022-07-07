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越南-九州商业协会成立
越南-九州商业协会包括两国企业25个成员，协会主要任务是为其成员企业提供市场信息，举办贸易研讨会，支持两国企业研究市场，开设代表处、分公司和生产基地，组织市场调研活动等。
协会越方主席、JAT股份公司总裁梁兰英女士表示，协会以非盈利模式运行，其宗旨是致力于为社会做出切实的贡献，为子孙后代创造可持续的价值。
协会日方主席、Sun Create Idea株式会社总裁三宅纯二（Junji Miyake）高度评价了越南驻福冈总领事馆对协会的支持，同时强调，协会将定期在两国举行易投资研讨会，组织企业代表团开展经验交流，寻找商机。充分发挥桥梁纽带作用，使协会成为两国企业合作的助推器，增进越南与九州企业的对接。
越南驻福冈总领事、协会荣誉主席武平表示，越南-九州商业协会的成立是在九州越南人深入融入当地主流社会的具体而生动的证明，体现两国战略伙伴关系的紧密相连。希望协会将为两国经贸合作关系发挥积极的作用。
武平总领事强调，将全力支持协会活动，充分发挥个人和集体潜力，造福社区，为两国企业带来利益。（完）
协会越方主席、JAT股份公司总裁梁兰英女士表示，协会以非盈利模式运行，其宗旨是致力于为社会做出切实的贡献，为子孙后代创造可持续的价值。
协会日方主席、Sun Create Idea株式会社总裁三宅纯二（Junji Miyake）高度评价了越南驻福冈总领事馆对协会的支持，同时强调，协会将定期在两国举行易投资研讨会，组织企业代表团开展经验交流，寻找商机。充分发挥桥梁纽带作用，使协会成为两国企业合作的助推器，增进越南与九州企业的对接。
越南驻福冈总领事、协会荣誉主席武平表示，越南-九州商业协会的成立是在九州越南人深入融入当地主流社会的具体而生动的证明，体现两国战略伙伴关系的紧密相连。希望协会将为两国经贸合作关系发挥积极的作用。
武平总领事强调，将全力支持协会活动，充分发挥个人和集体潜力，造福社区，为两国企业带来利益。（完）