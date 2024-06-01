越南： 为孩子全面发展能力和素质创造最佳条件

6月1日上午，越南劳动荣军与社会部在承天—顺化省顺化市香江剧院举行“2024年儿童行动月”启动仪式。越南政府副总理，国家儿童委员会主席陈红河及各部委、部门领导以及当地330名儿童参加了启动仪式。



陈红河副总理在仪式上致辞时表示，党、国家、家庭、教师们始终为儿童全面发展能力和素质创造最好的条件。用于为儿童基础设施、福利项目、提供社会服务、医疗保健、教育服务的投资资源，特别是在社会经济困难地区和少数民族地区、边界和岛屿地区儿童的投资资源越来越得到关注。但全国仍有数百万有特殊情况并面临陷入特殊情况风险的儿童需要援助，因此要求从中央到地方的整个政治体系，每个人都必须果断行动，高度重视，为儿童奉献巨大的爱心、关怀和资源。



陈红河副总理要求，各部委、党委、地方要增强对儿童发展与国家发展联系在一起的认识和责任；研究制定综合全面的国家儿童发展战略；建立多层次、优质的儿童福利和社会服务体系。同时，确保孩子得到最好的福利，不受歧视，能够表达自己的意见；开发健康、适宜、优质的儿童文化、文学、艺术、教育等产品。

今年儿童行动月的主题为： “实际行动，为儿童优先调动资源”，动员全社会开展“全民关爱儿童、教育儿童、保护儿童”运动，支持各乡份建设或升级儿童工程；每位共青团团员、政治组织成员、社会团体成员都有为儿童做出的实际行动。



值此之际，陈红河副总理向50名特殊儿童赠送了礼物，并向另外30名儿童赠送了自行车。承天 - 顺化省儿童基金会从捐助者收到了超过 70 亿越南盾（折合人民币约为195万元）的赞助金。



同一日，越南政府副总理陈红河和承天顺化省领导出席苇野（越南语：Vĩ Dạ）小学多功能楼封顶仪式；探望顺化 SOS 儿童村并向孩子们赠送礼物。（完）