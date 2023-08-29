越南：经济外交为国家发展做出积极贡献

值此纪念外交部成立78周年（1945.8.28~2023.8.28）之际，越南外交部副部长、经济外交指导委员会主任阮明宇发表了题为“经济外交为推动国家发展做出积极贡献，助力有效落实越共十三大路线”的文章。

文章指出，建立78年来，越南外交部门一向陪伴民族、报效祖国、服务人民。外交是捍卫祖国、争取国家统一斗争中的重要阵线和战略；也是在国家建设发展及融入国际社会阶段扩大越南与世界各国、地区和国际组织之间的合作关系、吸引外部资源投入国家发展、提高越南国际地位、为经济社会发展营造稳定外交环境做出贡献的先锋力量。

作为越南外交部门的四大支柱之一，经济外交是日益受到重视的一项长期任务，为推动国家经济社会发展做出切实贡献。

越共十三大就经济外交乃至外交工作提出了重要主张和路线。越共十三大强调，“确保国家和民族的最高利益”并明确了外交在“营造和维护和平稳定环境，调动外部资源投入国家发展，提高国家地位和威望”中的先锋作用。越共十三大文件也首次提出了“构建服务于发展，以人民、地方和企业为中心的经济外交”的方向。

在此基础上，近年来，各部门、机关、地方和企业的经济外交工作从思维和行动上均发生巨大变化，真正成为了整个外交部门的重点任务，并取得了诸多积极成效。

另一个方面， 值此纪念外交部建部78周年（1945.8.28~2023.8.28）之际，越南外交部副部长、海外越南人事务国家委员会主任黎氏秋姮女士就越共中央政治局关于新形势下海外越南人事务第12号结论落实两年来在越南语保护与传承工作方面所取得的成果及未来方向接受了记者的采访。

黎氏秋姮女士表示，越共十三大已明确指出，须扎实推动海外越南人工作全面提升、全面过硬。为了落实越共十三大指导意见，越共中央政治局已于2021年8月12日签发了关于新形势下海外越南人事务的第12-KL/TW号结论（以下简称结论）。结论落实两年来，海外越南人工作已取得了许多重要成果。

越南外交部海外越南人事务国家委员会已积极配合有关机关核查并为修改、完善与海外越南人相关政策建言献策，让侨胞们放心在国内开展经营投资活动以及回国工作和生活等。

此外，特别重视凝聚民族团结的力量，动员海外越侨心系祖国情系家乡，加强国内公民和海外越侨之间的团结联谊。值得一提的是，海外越侨不断积极开展心系祖国海洋岛屿，在法国、德国、捷克、匈牙利、波兰等国家成立了致力于长沙-黄沙俱乐部等活动，为祖国海洋岛屿主权捍卫事业做出切实贡献。

越南国内外主管部门也多措并举，动员海外越南人为国家各重大问题贡献智慧和力量。同时，为海外越侨回国开展经营投资与科学合作活动铺平道路；动员海外越南人参加越南商品推介与促销活动等。

截至目前，海外越侨对越南投资项目共385个，注册资本超过17亿美元，与数千家越南国内企业合资，为创造就业机会、转让技术和发展经济社会做出贡献等。尽管受新冠肺炎疫情和世界形势动荡的不良影响，但汇入越南的侨汇数量不断增加。2022年侨汇总额达190亿美元，同比增长5%，使越南成为世界十大侨汇接收国之一。

与此同时，协助海外越南人在所在地有着稳固的法律地位和稳定生活也继续得到高度重视。保护越南语和弘扬民族文化特色工作也得以大力开展。特别是，海外越南人社群推崇越南语日提案于2022年获得了政府批准并得到有关部门和海外越南人的积极响应。（完）