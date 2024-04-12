越南：提出突破任务 聚焦海洋经济可持续发展

4月12日，越南政府副总理、实施《到2030年越南海洋经济可持续发展战略和2045年愿景》国家指导委员会（以下简称：指委会）主席陈红河在政府总部主持召开指委会第一次会议。会议以线上和线下相结合方式举行，在越南全国沿海28个省市设有分会场。

在会议上发言，越南政府副总理陈红河强调，指委会的主要任务是指导和协调跨部门、跨区域的法律机制和政策；明确实施海洋经济可持续发展战略的重点任务和解决方案。

今后，指委会将会抓紧时间，完成国家海洋空间规划和沿海资源可持续开发利用总体规划；制定一系列指标来评估《到2030年越南海洋经济可持续发展战略和2045年愿景》的计划、项目和任务的实施情况。

越南自然资源与环境部部长邓国庆在会议上作报告时表示，根据党中央第36号决议（36-NQ/TW）和政府关于公布落实党中央第36号决议的“行动计划”的第26号决议（26/NQ-CP ），经过5年的努力实施《到2030年越南海洋经济可持续发展战略和2045年愿景》，目前已经取得了初步成就。2022年，越南全国28个沿海省/市按现价计算的地区国内生产总值（GRDP）达4786万亿越盾（折合人民币约1.4万亿元），占全国GDP的49.8%。沿海地区人均GRDP达到9720万越盾（折合人民币约2.8万元），高于全国平均水平的9660万越盾（折合人民币约2.79万元）。

会上，指委会委员分析了实施海洋经济可持续发展战略中海洋开发利用等困难、不足和局限性的原因；认识海洋在建设和保护祖国事业中的地位和作用；建立转变和发展绿色增长模式的政策机制；吸引投资的政策机制；科研支持与优惠政策。（完）