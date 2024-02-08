越南：各地努力满足游客在春节期间的旅游需求

春节是许多家庭在努力工作的一年后选择旅行以放松自己的时刻。各地方和旅游企业推出了许多产品和服务，以在春节期间为游客提供最好的服务。据The Outbox公司的研究和调查结果，2024年甲辰龙年春节假期，境内旅游仍是游客的优先选择。

Booking.com根据2月8日至14日（腊月二十九至大年初五）的搜索量和客房预订量，公布了此期间最受国内游客欢迎的10个目的地名单。海洋旅游仍然是游客的首选目的地，如：庆和省芽庄市、岘港市、巴地头顿省、坚江省富国岛、平顺省美奈和广南省会安等。

为接待春节期间的游客，许多省市都计划举办丰富多样的旅游活动。河内市近日推出了题为“玉山——神秘之夜”的体验活动，该活动于2024年2月开始为游客服务。

此外，在河内文庙-国子监、越南民族学博物馆、升龙皇城、还剑湖步行街等也将在春节期间推出许多具有吸引力的旅游新产品。

胡志明市将举办题为“爱心之春，团圆之春”的花卉节，阮惠花街，2024年越南春节等。岘港市将举办题为“汇聚各种花卉之色”的迎春活动，《瀚江之舞》艺术表演活动；街头音乐表演活动； 广南-岘港春节美食文化节等。

岘港市旅游局透露，在2024年春节期间，该市的游客接待量预计将达到近36.2万人次，同比增长23%。其中，国际游客量预计达 17.2万 人次，国内游客量约达 19万 人次。 预计，飞往岘港的航班班次约达894个，同比增长16%。 4~5 星级客房及同等级别的客房入住率约达 50 ~ 55%。

各家旅游企业表示，在今年春节期间，游客仍优先选择价格合理、质量良好的旅游路线。旅游路线的价格没有大幅上涨，主要是国内旅游路线因机票价格上涨而上涨。（完）