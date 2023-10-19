越南：可持续绿色旅游成为主流趋势

在气候变化日益加剧的背景下，特别是在新冠肺炎疫情爆发之后，可持续绿色旅游越来越成为大量游客选择的主流趋势。这一现实促使越南旅游业积极转向制定绿色旅游发展策略，满足后疫情时代游客需求的变化。

近年来，越南旅游业快速恢复并呈强劲增长态势，给景观、文化造成压力。越南旅游业主要依靠现有的自然资源和文化开发，若想成为国家重要经济产业，必须发展绿色旅游和负责任的旅游业。

据越南旅游局旅游开发研究院研究小组对旅游企业进行了一项关于国际游客对可持续旅游发展的社会学调查报告结果显示，76% 的受访者愿意在假期减少使用垃圾，62%的愿意消费当地产品，45%的愿意使用对环境影响较小的交通工具等。

实际表明，绿色、可持续消费趋势不仅受到国际游客的欢迎，还逐渐成为越南游客的习惯。Booking.com平台的一项调查显示，高达88%的越南游客表示，新冠肺炎疫情促使他们更想要以可持续方式旅行。

值得关注的是，尽管游客消费缩小，但游客愿意花更多钱来减少对自然和当地文化遗产的不利影响。

近年来，绿色旅游日益成为人民耳熟能详的词语。越南许多地方和旅游目的地开始加强对绿色旅游的投资，例如广南省会安市呼吁游客尽量减少使用一次性塑料制品。2023年9月，该城市还推出“无塑料垃圾酒店”模式。广宁省姑苏岛近期也试行要求游客在姑苏岛旅游时不携带塑料瓶、尼龙袋和有环境污染风险的物品。一些旅游企业推出了绿色旅游产品，如会安垃圾打捞船游、昆岛观看海龟产卵等体验式旅游模式。

为落实“2021~2030 年国家绿色增长行动计划”，越南政府总理要求文化、体育和旅游部认真落实两项任务，即“完善旅游发展管理体制和政策，实现绿色可持续发展”和“优先发展各类绿色旅游类型，开发绿色旅游产品”。“到2030年越南旅游业发展战略”确定了越南旅游业的发展在绿色增长基础上以可持续和包容性为导向，最大限度地发挥旅游业对可持续发展目标的贡献。

为了提高绿色旅游发展的有效性，专家认为，除了加强宣传教育，促进负责任的旅游外，越南应重点开发与自然相关的旅游产品，如生态旅游、度假旅游、疗养旅游、农业旅游、民宿游等。

来自河内文化大学的范氏海燕表示，越南应为绿色旅游开发项目制定激励投资政策，同时优先投资于替代能源技术的研究和应用，在旅游发展活动中运用“3R”技术（减少、回收、再利用）等。

如今越来越多的游客出游不再只是“到景点一游”，而是想要融入社区，与当地人交谈、学习、分享、参加文化节日活动、学习烹饪和品尝当地美味佳肴、尝试着做传统手工艺品等等。因此，发展可持续绿色旅游需要特别关注为游客创造有趣的体验，增加游客与当地社区的互动，进而发展有责任和可持续的旅游。（完）