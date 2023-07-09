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越南：发展边界旅游—促进边境地区经济发展的基石
越南旅游总局旅行司司长阮贵方说：“近年来边境旅游景点的基础设施不断得到改善，为边境旅游的发展注入了强劲动力。可以说，边境旅游将继续为地方经济社会活动以及越南旅游业的共同发展做出做出积极贡献”。
边境各省旅游业的发展为促进国家经济社会的发展，改变人民生活面貌，创造更多就业机会，加强边境地区各族人民之间的交流等做出积极贡献。
作为备受国际游客青睐的高平省重庆县板约瀑布是世界第四大瀑布，地处越中两国边界上。板约瀑布以其雄伟壮观和诗情画意的风景而著名。此外，当地民族同胞依然保留着传统文化特色，成为颇具吸引力的旅游亮点。
作为越南东西经济走廊的重要枢纽的优势，从年初至今，广治省已接待从老挝、泰国等外国游客入境。
老挝游客Charles Phouthakhanty说：“此次来到越南并体验中部地区最美公路旅行，是我们的难忘岁月。感谢越南政府和人民已努力打造颇具特色的旅游产品”。
可见，越南边境旅游发展潜力巨大，但充分发挥其潜力，让边境旅游发展成为促进边境各省经济发展的催化剂，任重而道远。
在今年3月份举行的旅游全国会议上，政府总理已指导旅游部门实现市场和产品多样化，注重旅游设施的配套性，旅游人力资源的专业性，但同时要注重发挥越南文化特色，充分开发独特价值。
如果能做到这些，越南旅游业将尽早完成2023年国际游客接待量800万人次的目标，并超额完成后续几年的目标。旅游发展已成为边境地区经济社会发展关键推动力量。发展旅游必须与保障国防安全、领土主权、社会秩序相结合。这样一来，边境旅游才真正成为促进边境地区经济乃至全国经济社会发展的动力。（完）