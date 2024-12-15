越南：充分发挥国内农产品消费市场优势

除了出口外，国内市场仍是包括农产品在内的各类大宗商品的主要销售渠道。据经济专家评价，国内市场仍有很大潜力可挖，优先刺激国内消费被视为未来促进经济增长的重要途径。

目前，越南政府出台许多政策来促进经济发展，其中重点关注投资、消费和出口三大驱动力；同时，开拓国内市场也是“三驾马车”的重要支柱战略之一。经济专家武智成表示，发展区域经济就是开拓国内市场的优势。

在越南南方两个经济区中，东南部是南方地区经济的火车头。凭借其拥有工业中心、大型海港、人口密度最高等诸多优势，东南部地区在开拓国内市场方面具有优势，这也是该地区乃至全国农产品消费最具潜力的市场。

拿胡志明市为例，作为全国最大的分销中心，胡志明市拥有完善的基础设施和充满活力的贸易活动，例如拥有超过60%生鲜商品的批发市场、连锁超市和便利食品商店……以改善就地分销能力并促进区域增长。另外，胡志明市吸引了越南领先的零售集团投资于超市连锁和分销系统。

最近，越南工贸部也强调了“越南人优先使用越南货”计划的作用。越南工贸部部长阮鸿延表示，“越南人优先使用越南货”计划打造了越南人的消费文化，并生产出许多优质、极具竞争力、满足国内和出口需求的越南商品。越南国内企业也提高了对国内市场重要性的认识，从而注重提高商品质量、改进技术、生产线和经营方式以及品牌建设发展和保护等。

越南经济与政策研究院（VEPR）副院长阮国越表示，2024年，国内贸易和消费继续成为经济增长的主要动力之一。因此，为了稳住国内市场，各行业和地方需要重点寻找促进贸易和服务和转向国内消费型的措施，使其能够扩散到制造业，特别是国内制造业和支持企业发展。

胡志明市工贸局副局长阮原方表示，胡志明市还与同奈省、平阳省和隆安省等农产品消费地开展了许多合作项目。原料区农产品质量控制也由企业按照投资者的严格监控流程进行标准化。这将为各分销系统和国家管理机构在确保食品安全方面提供便利。（完）