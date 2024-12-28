越南：不断创新国际一体化和国防外交工作

12月27日，越南国防部以线上线下相结合方式举行会议，总结2024年国际一体化和国防外交工作成果和部署2025年重点工作任务计划。主会场设在国防部对外局总部，在全军共设分会场22个。越共中央委员、中央军委常委、国防部副部长黄春战上将主持会议。

黄春战上将在会议上表示，2024年国际一体化工作与国防外交工作取得了良好成果，其中包括成功举办和接待多个国际代表团来越参加我军重大活动，如庆祝奠边府大捷70周年典礼、越南人民建军80周年暨全民国防日35周年以及2024年越南国际防务展等活动。

对于2025年的主要工作方向和重点任务，黄春战上将要求全军在开展国际一体化与对外工作时，不断推进改革创新，增强主动性、敏锐性和实效性；积极准备并做好国家重大节日国防外事活动；进一步研究、补充、完善国际一体化与国防外交工作相关法律文件；提高外宣工作质量等。

会议认为，2024年，中央军委、国防部按照党和国家的外交政策方针，有效领导指导国际一体化工作和国防外交工作；积极主动以创新方式开展防务合作， 使国防外交继续成为党外交、国家外交、民间外交的支柱之一。

值得一提的是，联合国维和行动得到有效实施，越南人民军派出21名军官轮流参加联合国各特派团的任务，在联合国南苏丹特派团（UNMISS）部署三号工兵队和二级六号野战医院。

另一个方面，12月27日，越南国防部在河内举行仪式，向即将赴联合国阿卜耶伊地区临时安全特派团（UNISFA）执行联合国维和任务的军官授予国家主席的任命决定书。越南人民军副总参谋长、跨部门工作组副组长、国防部参加联合国维和行动指导委员会副主任冯士晋上将主持仪式。

冯士晋上将在仪式上发表讲话时要求越南维和局关注做好维和军官培训工作，确保满足联合国维和任务要求，研究培训能任命维和行动特派团指挥官的可能性。（完）