越南鼓励美国企业扩大对越高科技领域投资

胡国勇对杰夫·普莱斯来访表示欢迎，并表示，越南政府设定了2026-2030年阶段实现两位数经济增长的目标，其中明确将发展科学技术、创新和数字化转型作为新的增长动力。

为实现这一目标，越南优先吸引具有高技术含量、研发能力、与国内企业对接能力、人力资源培训能力并能深度参与全球价值链的外商直接投资项目。

对于半导体领域，越南正推动生态系统发展，逐步更深入地参与设计、封装、测试、材料、零部件和设备制造等环节，同时注重培养高素质人力资源和吸引战略投资者。

胡国勇补充说，越南同时鼓励采用现代、节能技术，确保网络安全、数据保护，并符合各地方技术基础设施发展规划的数据中心和人工智能基础设施项目的发展。

胡国勇强调，越南始终重视与美国的全面战略伙伴关系，其中经济、投资、科技、创新、半导体工业和数字化转型等领域的合作具有战略意义，为两国带来切实利益。

胡国勇重申，越南政府始终与企业界同行，并欢迎美国企业继续扩大在越南的业务，尤其是在高科技产业和高附加值领域。

杰夫·普莱斯表示，该集团已在越南发展约25年，并希望未来继续与越南同行，通过扩大投资、培训高素质人力资源和发展半导体生态系统，分享发展成果。

杰夫·普莱斯强调，Coherent对越南的投资环境及多年来建立的合作关系充满信心。该集团在越南有长期发展规划，并希望加快落实十年发展战略目标，为将越南打造成为全球半导体供应链中的重要一环作出贡献。（完）