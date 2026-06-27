越南高校在全球可持续发展版图上的新地位

今年，胡志明市经济大学位居越南高校榜首，排名上升了约200位，跃升至全球第101–200名区间，获得89分(满分100分），成为为全部17项可持续发展目标提供完整佐证材料的少数高校之一。FPT大学和阮必成大学双双进入全球第201–300名区间；其中，FPT大学在优质教育（SDG 4）单项排名中位列全球第87位，居越南第一。菲尼卡大学（Phenikaa）仅用一年时间便从第1001–1500名区间跃升至第401–600名区间；雒鸿大学则由第1501名以后升至第801–1000名区间。

这一排名并非按照通常意义上的科研声誉进行评估，而是衡量高校对联合国可持续发展目标的贡献程度，主要依据科研、资源治理、社会服务和教学四大支柱，其中促进目标实现的伙伴关系（SDG 17）为必评指标。这是一场以证据和政策为核心的评比：高校越能够清晰展示并量化其为社会所作出的贡献，就越能得到更高评价。



在今年的可持续发展影响力排名中，东盟高校共有352所入围。印度尼西亚、菲律宾、越南和泰国等区域内人口最多的四个经济体约占该榜单高校总数的20%。



从今年的结果来看，越南驻英国大使馆教育事务一等秘书陶氏红表示，该排名以联合国17项可持续发展目标为基础，正在建立一种新的“规则”：从纸面承诺转向以实际证据进行衡量。陶氏红指出，值得注意的是，这种方法开创了一种评价机制，更加重视高校对社会的实际贡献，而非各校的资金实力。（完）