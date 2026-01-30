越南高校十大初创企业获UniVentures提供的资金支持与孵化器培育

BLOCK71于29日晚在胡志明市举办的UniVentures晚宴上公布了上述消息。



BLOCK71是全球性创业加速创新网络，业务覆盖全球11个城市，其中包括胡志明市，同时在新加坡国立大学的创业生态系统中具有重要地位。



UniVentures项目致力于培育来自越南高校的潜在创业者，包括在校学生、校友及研究人员，他们正在开发具有实际应用价值、可商业化的解决方案，重点关注的领域包括医疗服务、环境可持续发展、劳动生产率、技能培训以及金融知识普及。



经过多轮严格筛选，UniVentures吸引了来自越南各地的超过1400份申请。其中，30支团队入选pitching环节，角逐由Golden Gate Ventures设立的UniVentures奖项。最终选出10支最优秀的初创团队，每队获得25000美元资助，并获选参与在越南BLOCK71为期三个月的孵化项目。



UniVentures的下一阶段将设立专项选拔轮，面向已准备好进一步拓展区域市场并实现规模化增长的团队，其中包括通过新加坡BLOCK71进行后续孵化的机会。



获得越南BLOCK71支持的项目共同特点是以技术为核心，尤其是人工智能、数字技术和新材料。所有解决方案都致力于解决社会经济中大规模的实际问题，涵盖医疗、教育、法律、农业、能源、环境和公共治理等领域。（完）