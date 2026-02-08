越南高度评价联合国开发计划署在可持续发展合作中的作用

2月4日，联合国会员国与联合国开发计划署（UNDP）总干事亚历山大·德克罗之间的互动对话会在美国纽约联合国总部举行。



据越通社驻纽约记者的报道，在开幕致辞中，德克罗指出，当前全球发展正面临诸多结构性挑战，包括冲突加剧、气候变化影响日益严峻、不平等加深以及对多边主义信心下降等。他强调，联合国开发计划署将继续聚焦冲突预防、增强韧性、推动数字化转型与创新、筹集可持续融资，并积极参与落实“UN80”倡议框架下的联合国系统改革进程。



对话会场景 图自越通社

在对话会上，越南常驻联合国代表团团长杜雄越大使高度评价联合国开发计划署在一线开展工作的作用和所作出的务实贡献，认为该机构是在包括越南在内的许多国家中最能让民众切身感受到联合国存在与价值的机构。杜雄越大使肯定了越南与联合国开发计划署之间高效、密切的合作关系，尤其是在提升防灾减灾韧性和环境保护等领域取得的积极成效。



杜雄越大使表示，越南支持联合国开发计划署2026—2029年战略计划确定的各项优先方向，并建议该署继续加大对越南实施公正能源转型伙伴关系（JETP）的支持力度，同时推动科学技术、创新、数字化转型以及人工智能应用，将其作为实现可持续发展的重要动力。



在联合国系统改革问题上，越南代表团团长呼吁联合国开发计划署继续发挥引领作用，在全系统范围内增强协调性与协同性，借鉴此前在越南实施的“统一行动”倡议所积累的实践经验。越方还强调，保持稳定、可持续的核心资金来源对于保障联合国开发计划署，特别是一线工作的高效运行具有重要意义。(完)