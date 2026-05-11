越南高度评价斯里兰卡的哥伦坡智能港口城模式

据越通社驻南亚记者报道，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长、中央科技、创新与数字化转型指导委员会（以下简称“57号指导委员会”）常务副主任阮维玉同志率领代表团近日与斯里兰卡哥伦坡港口城管理局举行了工作会谈。



在会谈中，阮维玉同志高度评价哥伦坡港口城的发展模式，认为其具有许多值得关注的优势，特别契合斯里兰卡作为岛国的国情，且符合其大力发展海洋经济、物流、国际金融和数字经济的导向。阮维玉表示，越方将考虑并与越南投资者，特别是科技创新企业、数字基础设施及港口开发商、智能城市建设企业进行探讨，以推动两国间相应的合作机遇。



哥伦坡港口城管理局代表在会上介绍了港口城的发展模式及斯里兰卡正在实施的特殊机制政策。据此，哥伦坡港口城被定位为斯里兰卡首个国际多服务经济特区，重点聚焦国际金融、金融科技（fintech）、数字服务、物流、技术及高附加值全球服务。



目前，哥伦坡港口城正实施多项强有力的优惠机制以吸引国际投资，旨在打造一个具有国际竞争力的金融、服务和数字经济中心。斯里兰卡同时强调了哥伦坡港口城与印度、新加坡及中东地区等各大经济中心的国际连接优势，为发展国际物流、金融服务、数据及跨境商务活动创造了便利条件。



在工作会谈中，阮维玉同志高度评价哥伦坡港口城在建设海港基础设施、数字基础设施、数字经济和国际服务中心方面的战略方向。他认为，这些经验对越南在未来一段时间研究发展战略性基础设施、创新中心、智能城市和数字经济生态系统具有重要参考价值。



借此机会，57号指导委员会代表团还与斯里兰卡数字经济部举行了会晤。双方一致认为，越南与斯里兰卡在国家数字经济发展和数字化转型过程中具有许多相似之处，并表达了推动两国政府、企业界及人民在数字技术、创新创意、数字基础设施开发及数字人力资源培训等领域开展实质性合作的愿望。



会谈中，57号指导委员会代表团介绍了越南在科学、技术、创新创意和数字化转型方面的一些重大方向，包括成立中央指导委员会以落实第57-NQ/TW号决议及相关工作组，旨在推动落实科学技术、创新创意及数字化转型等领域的国家重点任务。

斯里兰卡数字经济部副部长埃兰加·维拉拉特内（Eranga Weeraratne）表示，斯里兰卡正优先发展服务于数字经济和人工智能（AI）的数字基础设施。此外，加密资产（Crypto Assets）是斯里兰卡未来特别关注的内容之一，愿借鉴越南及国际在制定该领域的相关经验。双方还就数字资产发展趋势、数据基础设施以及完善契合数字经济发展进程的法律框架等要求进行了交流。



在半导体工业领域，斯里兰卡评价越南在吸引投资、发展半导体生态系统和培训高技术人才方面取得了积极成果。斯里兰卡希望借鉴越南在制定国家半导体发展战略、推动企业、研究院与大学之间联动以及培养半导体工业人才等方面的经验。



双方还就发展国际数字连接基础设施和海底光缆进行了深度探讨。斯里兰卡方面对越南国际海底光缆发展战略表示关注，特别是越南将海底光缆视为国家战略基础设施，以及推动越南企业直接进行投资并自主掌控国际光缆线路的导向。



越方代表还分享了越南在发展国家数字基础设施方面的重大成就，具体为4G覆盖率目前已达总人口的99.8%，5G覆盖率约达91.9%，固定宽带速度达281 Mbps左右，位居全球网速最快的12个国家之列。双方一致认为，高速数字基础设施将成为未来人工智能、数据中心、云计算和数字经济发展的重要基石。（完）