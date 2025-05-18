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越南高平省与中国广西壮族自治区深化文旅合作

5月16日下午，高平省文化体育与旅游厅与中国广西百色市文化广电体育和旅游局在高平市举行工作会谈，就推进双方在文化、旅游、体育等领域的交流合作达成多项共识。

高平省文化体育与旅游厅厅长岑越安表示，该省在发展多元化旅游模式特别是跨境旅游方面具有显著优势，既能助力游客探索当地民族文化特色，也为全省旅游业发展开辟新机遇。

基于越中友好传统，近年来高平省与百色市持续保持工作会谈机制，定期通报文旅发展动态，分享经验并协同解决实际问题，双方合作取得积极进展。

 

本次会谈旨在进一步落实既有合作备忘录，按照"优势互补、互利共赢、长期合作、共同发展"原则深化文旅体领域合作。双方商定，在现有跨境旅游管理模式基础上，共同开发越中边境旅游产品;提升旅游接待服务水平，加强旅游基础设施建设; 推动客源互送，为双方旅游企业创造便利条件; 通过传媒和数字平台相互推介旅游线路;适时联合举办文旅宣传推广活动。

双方还就推动实施高平（越南）-那坡（中国）两日一夜跨境旅游线路、研究开通"北坡（越南）-那坡（中国）"红色旅游环线（经朔江-平孟口岸）等具体合作项目达成共识，并将推进联合国教科文组织世界地质公园——高平山水地质公园与百色乐业-凤山地质公园的协作机制建设。

 

会谈期间，双方旅游企业代表就旅游产品开发、线路对接、宣传推广、服务提升等议题进行深入交流。会议结束时，两省市签署了文化旅游合作备忘录，并见证两地旅游企业签约。

双方一致表示，将继续巩固越中"同志加兄弟"的传统友谊，推动"越中友谊万古长青"的友好关系持续深化，确保未来合作取得更多实质性成果。（完）

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