越南高平省与中国广西壮族自治区深化文旅合作

高平省文化体育与旅游厅厅长岑越安表示，该省在发展多元化旅游模式特别是跨境旅游方面具有显著优势，既能助力游客探索当地民族文化特色，也为全省旅游业发展开辟新机遇。

基于越中友好传统，近年来高平省与百色市持续保持工作会谈机制，定期通报文旅发展动态，分享经验并协同解决实际问题，双方合作取得积极进展。

本次会谈旨在进一步落实既有合作备忘录，按照"优势互补、互利共赢、长期合作、共同发展"原则深化文旅体领域合作。双方商定，在现有跨境旅游管理模式基础上，共同开发越中边境旅游产品;提升旅游接待服务水平，加强旅游基础设施建设; 推动客源互送，为双方旅游企业创造便利条件; 通过传媒和数字平台相互推介旅游线路;适时联合举办文旅宣传推广活动。

双方还就推动实施高平（越南）-那坡（中国）两日一夜跨境旅游线路、研究开通"北坡（越南）-那坡（中国）"红色旅游环线（经朔江-平孟口岸）等具体合作项目达成共识，并将推进联合国教科文组织世界地质公园——高平山水地质公园与百色乐业-凤山地质公园的协作机制建设。

会谈期间，双方旅游企业代表就旅游产品开发、线路对接、宣传推广、服务提升等议题进行深入交流。会议结束时，两省市签署了文化旅游合作备忘录，并见证两地旅游企业签约。

双方一致表示，将继续巩固越中"同志加兄弟"的传统友谊，推动"越中友谊万古长青"的友好关系持续深化，确保未来合作取得更多实质性成果。（完）