越南高层仓库和厂房的发展潜力巨大

目前，仓库和厂房的租用需求量相当大。 截至目前，全国工业地产空置率较低，工业用地为8%，仓库、厂房为10%。另一方面，有限的工业用地面积会使得供需失衡，促进高层仓库和厂房模式的发展。

上述是由越南世邦魏理仕公司（CBRE）与贝华工业发展股份公司（BW Industrial Development）今年5月初配合公布关于越南高层仓库和厂房模式专题报告的内容。

需求量日益增加

据报告，十多年来，越南已成为世界和地区的制造中心之一。多地的地缘政治不确定性促使全球企业开始形成供应链多元化的趋势。包括越南在内的许多东南亚国家受益于这些巨头的制造转移浪潮。

此外，国内市场的商品购买力，尤其是电子商务领域增长强劲，未来几年将继续保持增长势头。 在 2016 - 2021 年阶段，越南电子商务领域取得了惊人的发展，年均增长率达 25%。许多零售巨头有计划扩大和增加在越南的投资。

在此背景下，据越南世邦魏理仕公司的考察结果，仓库和厂房的租用需求量相当大，土地基金逐渐收缩，地租价格不断创新高。随着电子商务的蓬勃发展，快速配送服务的需求量也强劲增长，但住宅区附近大面积租赁区域的稀缺给供应链管理和运营带来了难题。由于能够最大限度地提高土地利用效率，高层仓库和厂房成为帮助企业适应市场情况，及时满足客户需求的正确选择。

截止2022年第四季度，越南高层厂房总面积513957平方米，南部地区占70%；高层仓库总面积457479平方米，所有项目都位于南部地区。据CBRE的报告，未来五年，高层仓库和厂房再增加1万平方米。

到2022年底，越南高层仓库和厂房市场的空置率仍然很低，北部平均空置率为20%，南部为23%。由于电子商务行业的兴起，现代设计并建在战略位置的高层仓库和厂房项目租赁价格高于传统仓库和厂房的 18% 到 20%。

高层仓库既提高了土地利用效率，又通过缩短仓储区和居民区之间的距离减少温室气体排放。

贝华工业发展股份公司执行官Fion Ng认为，“高层仓库是高效的租赁解决方案，缩短交货时间并优化住宅区附近的工业用地，从而减少对环境产生的影响。这种模式的发展容易导致现有城区交通流量增加，因此，需要升级配套基础设施，为长远发展提供支撑。租户仍优先考虑位于方便通往高速公路系统位置的租赁空间，以减少供应链运营过程中的时间压力和货运成本。”

工业地产发展机遇

高层厂房以现代设计完全满足轻工业的租赁需求。 此外，其高层设计和多种租赁面积也适合采用优化初始投资资本策略的企业。

第一太平戴维斯（Savills）河内工业咨询服务高级经理托马斯·鲁尼（Thomas Rooney）表示，目前，现成的厂房需求量最高，各家企业或新成立企业正在积极了解市场并在重点和新兴省市寻找机会。

为越南继续提高对工业地产需求，托马斯·鲁尼认为，近年来，越南政府通过各项自由贸易协定、关税优惠、出口优惠、教育改革和提高人力资源培训等来积极促进工业的发展。

另外，在考虑供应链移动性时，基础设施的改善也会增加工业地产价值。 与东南亚国家相比，越南基础设施建设投入较大的投资资金，占GDP的5.8%，但高速公路、深水港和港口服务等项目有待提高。

今年4月，南定省人民委员会和中国台湾最大笔记型电脑制造厂——广达电脑有限公司(Quanta Computer)签署美顺工业园区大型电脑制造合作项目。这是Quanta Computer在世界上第9家工厂，投资额约达1.2亿美元。由中国台湾Boltun Corporation和QST International Corporation两家投资商在越南广宁省北前锋工业区开展Boltun项目已获得投资许可证，总投资额达1.65亿美元。

第一太平戴维斯（越南）公司专家认为，越南政府应保障熟练劳动者的质量和数量与本地区其他市场相差不大。 目前，越南已在其2021-2030年经济社会发展战略中概述了改革教育与提高培训质量。（完）