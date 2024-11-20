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越南驻马来西亚大使丁玉玲：苏林总书记的访问为提升两国关系水平注入新动力

应马来西亚总理安瓦尔•易卜拉欣及其夫人的邀请，越南共产党中央委员会总书记苏林及其夫人将于2024年11月21日至23日正式访问马来西亚。越通社驻吉隆坡记者就两国合作关系采访了越南驻马来西亚特命全权大使丁玉玲。以下是采访的主要内容： 丁玉玲大使表示， 苏林总书记此次访问不仅有助于促进东盟国家之间的团结，也彰显出了越南重视与马来西亚的睦邻友好关系和战略伙伴关系的一贯外交政策。

苏林总书记此次访问恰逢两国战略伙伴关系建立10周年（2015-2025），将进一步夯实两国政治关系基础，并为推动两国各领域的战略合作关系更加全面、深入和高效发展注入动力，成为进一步深化两国友好合作的一个新里程碑，使越南与马来西亚关系迈上新高度。

丁玉玲大使表示，这是30年来越南共产党中央委员会总书记首次访问马来西亚，因此此次访问赢得了两国的高度重视。苏林将分别与马来西亚总理、下议院议长、上议院议长以及其他高级领导人举行重要会谈和会见。 双方将深入讨论如何进一步加强双边关系，包括增进政治互信、推动安全与防务合作、经济、贸易、投资、劳务、旅游和民间交流等方面的合作，并探索拓展数字化转型、数字经济、绿色经济、高科技农业、清真产业等领域的合作，从而为两国关系提供新的动力

双方领导人还将就粮食安全、能源安全、东海问题以及海洋经济合作等共同关心的国际和地区问题交换看法，并就加强两国在国际论坛上的合作达成一致。

丁玉玲表示，在马来西亚即将担任2025年东盟轮值主席的背景下，越南将继续与马来西亚及其他东盟成员国紧密合作，推动东盟内部的团结，并确保《2025年东盟共同体愿景》的全面落实，建设一个和谐、团结且富有特色、能够应对地区和全球出现的新问题的东盟共同体。

在近期的高层接触中，越南领导人已多次重申对马来西亚担任2025年东盟轮值主席的支持，并推动全面落实《2045年东盟共同体愿景》，希望马来西亚与越南及其他东盟国家紧密合作，共同保持东盟在包括东海问题上的地区和国际事务中的统一立场。

丁玉玲表示， 除了政治合作外，经济、贸易与投资合作是越南-马来西亚战略伙伴关系的重要支柱之一，也是两国优先发展的重点领域。

在投资领域，马来西亚也是越南的第二大东盟投资来源国，在143个国家和地区中排名第11，注册资本总额超过130亿美元。

自两国在2015年将关系升级为战略伙伴关系以来，双边贸易额从2014年的超过80亿美元增加到2022年的超过140亿美元，几乎翻了一番。两国力争将双边贸易额提升到180亿美元。目前，清真产业是两国需要进一步加强合作的重要领域之一。马来西亚领导人曾表示希望与越南在这一领域开展合作。

丁玉玲指出， 近年来，两国地方间合作和民间交流活动非常活跃，并取得了积极成果。两国各地领导人保持经常新互访，助力增强两国友谊，促进地方间互利合作，造福两国人民。

丁玉玲相信，随着双边关系的稳步发展，地方间合作和人文交流将继续得到保持，并成为推动两国关系发展的重要动力。（完）

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