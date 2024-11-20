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越南驻马来西亚大使丁玉玲：苏林总书记的访问为提升两国关系水平注入新动力
苏林总书记此次访问恰逢两国战略伙伴关系建立10周年（2015-2025），将进一步夯实两国政治关系基础，并为推动两国各领域的战略合作关系更加全面、深入和高效发展注入动力，成为进一步深化两国友好合作的一个新里程碑，使越南与马来西亚关系迈上新高度。
丁玉玲大使表示，这是30年来越南共产党中央委员会总书记首次访问马来西亚，因此此次访问赢得了两国的高度重视。苏林将分别与马来西亚总理、下议院议长、上议院议长以及其他高级领导人举行重要会谈和会见。 双方将深入讨论如何进一步加强双边关系，包括增进政治互信、推动安全与防务合作、经济、贸易、投资、劳务、旅游和民间交流等方面的合作，并探索拓展数字化转型、数字经济、绿色经济、高科技农业、清真产业等领域的合作，从而为两国关系提供新的动力
双方领导人还将就粮食安全、能源安全、东海问题以及海洋经济合作等共同关心的国际和地区问题交换看法，并就加强两国在国际论坛上的合作达成一致。
丁玉玲表示，在马来西亚即将担任2025年东盟轮值主席的背景下，越南将继续与马来西亚及其他东盟成员国紧密合作，推动东盟内部的团结，并确保《2025年东盟共同体愿景》的全面落实，建设一个和谐、团结且富有特色、能够应对地区和全球出现的新问题的东盟共同体。
在近期的高层接触中，越南领导人已多次重申对马来西亚担任2025年东盟轮值主席的支持，并推动全面落实《2045年东盟共同体愿景》，希望马来西亚与越南及其他东盟国家紧密合作，共同保持东盟在包括东海问题上的地区和国际事务中的统一立场。
丁玉玲表示， 除了政治合作外，经济、贸易与投资合作是越南-马来西亚战略伙伴关系的重要支柱之一，也是两国优先发展的重点领域。
在投资领域，马来西亚也是越南的第二大东盟投资来源国，在143个国家和地区中排名第11，注册资本总额超过130亿美元。
自两国在2015年将关系升级为战略伙伴关系以来，双边贸易额从2014年的超过80亿美元增加到2022年的超过140亿美元，几乎翻了一番。两国力争将双边贸易额提升到180亿美元。目前，清真产业是两国需要进一步加强合作的重要领域之一。马来西亚领导人曾表示希望与越南在这一领域开展合作。
丁玉玲指出， 近年来，两国地方间合作和民间交流活动非常活跃，并取得了积极成果。两国各地领导人保持经常新互访，助力增强两国友谊，促进地方间互利合作，造福两国人民。
丁玉玲相信，随着双边关系的稳步发展，地方间合作和人文交流将继续得到保持，并成为推动两国关系发展的重要动力。（完）