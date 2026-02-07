越南驻韩国大使馆就侮辱女性言论提出严肃交涉

越通社驻首尔记者报道，2月6日，越南驻韩国大使馆已就全罗南道珍岛郡郡守发表轻视越南女性的言论致函表达严正立场。



此前，全罗南道珍岛郡郡守金熙秀在一次政府正式座谈会上提出，为解决人口问题，需采取“进口斯里兰卡和越南年轻女性，嫁给农村青年”等特殊措施。该言论经韩国媒体报道后，在过去两天内引发韩国社会及在韩越南人社群的强烈反响。舆论普遍批评此言论严重缺乏人权意识、多元文化敏感性与性别平等观念。



全罗南道珍岛郡郡守金熙秀。图自互联网

在致全罗南道知事及珍岛郡政府的公函中，越南驻韩国大使馆明确强调，30多年来，越南始终致力于与韩国构建基于友好、合作与平等原则的双边关系。越韩全面战略伙伴关系已取得重大发展成就，其中旅居韩国的越南人社群作出了重要的贡献，这是无可争议的事实。



越南驻韩国大使馆在公函中强调，尊重公民，尤其是女性的尊严与名誉，是越南和韩国两个民族共同珍视的价值、财富和宗旨。越南政府和人民承认并高度评价韩国政府和人民在保护、弘扬和促进包括越南女性在内的女性尊严方面所作出的努力。全罗南道有着悠久的宽容、尊重和开放包容的传统。旅居全罗南道乃至韩国越南人社群将该地区视为安居乐业并实现人生梦想的美好之地。在这一过程中，尊重并高度重视女性的尊严与名誉理应再次被置于首位。因此，任何人使用侮辱性语言、不当表述和不恰当用词的行为，例如“进口越南女性”这一说法都应被严肃对待、正确认识其本质，并本着诚恳态度加以纠正。越南驻韩国大使馆表示相信，通过真诚致歉并以具体实际行动加以改正，将有助于重建信任、促进健康交往，从而在未来进一步巩固和加强越韩全面战略伙伴关系。



《中央日报》2月6日报道，珍岛郡郡守金熙洙因在谈及人口减少问题时使用“进口”一词形容来自某一特定国家的女性而公开道歉。金熙洙解释称，该表述仅旨在凸显严重人口萎缩以及农村地区结婚率和生育率下降等结构性问题。他强调，并无贬低或轻视任何国家或特定个人之意，并就“可能因此受到冒犯的任何人士”表示歉意。（完）