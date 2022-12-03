越南驻韩国大使阮武松：国家主席阮春福访问韩国有助于把双边关系提升至新水平

应韩国总统尹锡悦的邀请，越南国家主席阮春福将率领越南高级代表团于2022年12月4日至6日对韩国进行国事访问。在阮春福访韩前夕，越通社驻韩国记者已就此访的意义和目的对越南驻韩国大使阮武松进行采访。

阮武松大使表示，越南国家主席阮春福此次访韩将开启两国关系新篇章。阮春福是在两国陆续举行庆祝两国建交30周年系列活动和下决心提升双边关系水平的背景下对韩国进行访问。越南与韩国正迈进开展每个国家发展战略的关键时期。目前，双边关系，尤其是经济关系继续为两国经济社会发展做出重要贡献。

当前世界经济和政治局势快速变化、复杂和难以预料，各国之间，特别是传统伙伴、全面伙伴之间的合作需求日益增加，旨在巩固地区乃至世界和平、稳定和发展。

值得注意的是，这是我国正主动展开越共十三大所通过的对外路线的时期。韩国总统尹锡悦新政策已基本上形成韩国今后对外政策中各大方向，其中将印太视为韩国全球政策起着最重要的作用，同时将东盟视为该战略的核心和越南是东盟中的重点国家。

阮武松大使表示，阮春福是在韩国公布印度洋-太平洋战略和东盟团结倡议后访韩的首位外国元首。越南是2021-2024年东盟-韩国关系协调国。在上述国家和国际情况下，阮春福此次访问在双边、多边、国家和国际层面上具有重要意义。

阮武松大使还透露阮春福访韩的日程安排。阮武松表示，访韩期间，阮春福和韩国总统尹锡悦将就提升两国关系，为提升双边关系水平创造新框架，为两国全面和战略关系提出各大方向这一问题进行讨论并达成一致。越南国家主席是在尹锡悦就任总统职务后访问韩国的首位外国客人，其充分体现了两国高层领导对通过高层互访培育双边关系的关注。

此外，双方还就地区和国际问题进行讨论和在观点上达成一致，从而加强双边在多边框架的合作，致力于各自国家的基本利益，致力于地区和全球和平、稳定和繁荣。

阮春福将会见旅居首都首尔和其他地方的越南人社群代表，直接了解和把握旅外侨胞的心声和愿望。

阮春福将出席越韩企业论坛，会见韩国各大集团领导，越韩友好协会代表。代表越南党和政府对韩国伙伴为推动两国经济、文化-社会和传统关系做出的重要贡献给予认可，激励他们继续为未来双边关系做出贡献。

阮武松大使表示，访韩期间阮春福将出席韩国越南日活动开幕式，该活动上将举行民间文化、美食展，传统和当代艺术演出等活动。这些活动有助于推介越韩两国文化，增进韩国人民对越南风土人情的了解和促进两国人民交流。

阮武松大使表示希望，以密集的日程安排，国家主席阮春福此次访韩必定将开启越韩两国关系发展新阶段，把双边关系提升至新水平。（完）