越南驻阿根廷大使馆隆重举行越阿友好人士波尔迪·索萨·施密特追悼会

7月7日，越南驻阿根廷大使馆与阿根廷-越南文化研究院（ICAV）隆重举行追悼会，缅怀ICAV创始人和主席波尔迪·索萨·施密特（Poldi Sosa Schmidt），以感谢她为培育越南与阿根廷人民团结友好关系所作出的贡献。

越通社驻阿根廷记者报道，越南驻阿根廷大使吴明月在仪式上致辞时表示，波尔迪女士与越南人民结下了近60年的深厚情谊，从国际反战运动到推动两国文化交流、教育合作和民间友好活动，始终与越南人民并肩同行。

波尔迪女士1945年出生于阿根廷。自1967年起开始在英国参加支援越南的活动；70年代初参与创立智利-越南文化研究院，并与越南民主共和国政府、越南南方共和临时革命政府在智利的代表保持联系。1973年智利政变后，她前往古巴，继续开展对越友好活动。阿根廷恢复民主后，她回国并积极参与社会组织，同时为越南在布宜诺斯艾利斯设立外交代表机构的筹备工作提供支持。

1997年，她创立了阿根廷-越南文化研究院。这被视为两国人民关系中的重要里程碑。在她的带领下，ICAV成为南美洲关于越南的活动中最活跃、最有效的社会组织之一。

在追悼会上，ICAV代表表示将继续珍视并发扬波尔迪女士倾注心血所建立的价值。越南大使馆还放映了关于她生平与活动历程的纪录片。

波尔迪女士于6月11日逝世，享年80岁。为表彰她对越南的贡献，她曾荣获多项荣誉，其中包括“为妇女解放事业”勋章（1999年）、“友谊勋章”（2005年和2023年）。（完）