越南驻阿尔及利亚大使陈国庆辞行拜会阿尔及利亚民族解放阵线领导

据越通社驻阿尔及尔记者报道，7月13日，在即将结束越南驻阿尔及利亚大使任期的陈国庆大使前来辞行拜会阿尔及利亚民族解放阵线领导。



阿尔及利亚民族解放阵线总书记阿卜杜勒克里姆·本穆巴拉克（Abdelkrim Benmbarek）会见陈国庆时强调，越阿两国人民的团结友谊建立在坚实的历史基础之上，源于过去共同抗击殖民主义和一切形式压迫、剥削、统治的斗争以及当今为和平、独立、繁荣、社会公正和各自民族可持续发展目标而同行的使命。



阿卜杜勒克里姆·本穆巴拉克重申，将继续巩固和发展两国合作关系，同时强调FLN与越南共产党将继续配合，有效落实两党合作协议中的各项内容，为加强两国关系和拓展多领域合作作出贡献。

双方代表合影。图自越通社

陈国庆强调，越南始终重视与阿尔及利亚的友好合作关系，相信越南共产党与FLN的关系将继续得到巩固，发挥重要的政治基础作用，推动双边关系日益务实有效发展。



陈国庆希望今后进一加强两党高层互访，为深化越阿传统友好与全面合作关系、造福两国人民作出贡献。



在工作会谈框架内，双方还共同回顾了过去在民族解放斗争中团结互助的传统，一致同意继续发扬这一宝贵历史遗产，以加强两国青年一代交流、拓展各政治社会组织之间的合作，同时推动经济、贸易、投资、教育和民间交流等领域合作持续发展。（完）