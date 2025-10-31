越南驻重庆总领事馆开馆：开启越中合作关系新篇章

越通社驻中国记者报道，越南驻重庆总领事馆日前正式开馆。这不仅是越南外交领域的重大事件，更是越中关系发展进程中具有历史意义的重要里程碑，表明越中两国未来战略合作前景广阔。

值此之际，越南驻重庆总领事馆总领事裴原龙对两国地方之间合作潜力做出评价，介绍越南驻重庆总领事馆今后的工作方向。

裴原龙透露，这是越南政府首次在中国西部地区——与越南开展全方位合作潜力巨大的地区设立外交代表机构。

总领事馆的领区包括重庆市和四川省，这两地在中国乃至越中双边合作关系发展计划中具有重要战略地位。

在越南制定到2025年经济增长超过8%，到2030年实现两位数增长目标，同时扎实落实中央关于体制改革、融入国际社会、科技发展、创新创造、数字化转型、民营经济发展的重要决议的背景下，加强与中国西南地区之间合作关系将为双方在各个领域，尤其是在建设现代化运输和物流网络、基础设施对接、高新技术发展、工业生产、高科技农业应用、可再生能源发展、可持续旅游以及人力资源培训等重庆与四川有优势而越南有需求的领域上开展务实合作打开更广阔空间。

对越南地方与重庆和四川之间合作潜力做出评价时，裴原龙认为，重庆和四川是中国西南地区的经济、科技、文化和教育中心。而越南经济开放度较高，越南各地方可充分利用与重庆和四川在地理上的邻近优势，加强基础设施互联互通，从而逐步以更深层次、更加便利地进入中国市场，促进对欧洲地区出口商品和服务等。

贯彻落实党和国家的外交政策，明确外交工作为国家经济发展提供服务为重点任务，越南驻重庆总领事馆将主动了解并向越南各省市分享重庆市和四川省经贸、文化旅游、城市规划、基础设施建设等领域相关信息和成功经验；同时为两国地方和企业合作牵线搭桥，为越南和重庆、四川人民开展友好交流，增进相互了解铺平道路等。

裴原龙强调，今后，总领事馆将继续深入研究、挖掘并将双方合作潜力转化为具体成果。重点合作内容包括推动基础设施、交通、物流等领域互联互通；加强科技发展、数字化转型方面的合作关系与经验交流；促进越中两国企业和地方之间的对接协作；加大贸易往来，增加越南商品对中国出口量，促进友好合作与民间交流等，为推动越中全面战略合作伙伴关系发展作出积极贡献等。（完）