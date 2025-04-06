越南驻西班牙大使：越南与西班牙战略伙伴关系日益全面发展 成效显著

应越南政府总理范明政的邀请，西班牙首相佩德罗·桑切斯（Pedro Sánchez）将于2025年4月8日至10日对越南进行正式访问。值此机会，越南驻西班牙大使段青双就此访意义及越西关系相关问题接受了越通社驻西班牙记者的采访。

对于越西关系，段青双大使表示，自两国关系提升至“面向未来的战略伙伴关系”近50年来，越西双边关系日益全面发展，成效显著。

经济合作一直是两国伙伴关系的重要支柱。西班牙已经成为越南在欧盟（EU）第八大贸易伙伴，越南成为了西班牙在东盟（ASEAN）的最大贸易伙伴。两国贸易额每年以15%至20%的速度稳步增长，从2010年的12亿美元增至2024年的47亿美元（出口额约40亿美元，进口额约7亿美元）。越南主要向西班牙出口手机及零部件、钢铁、纺织品、鞋类等商品，同时从西班牙进口药品、机械设备、化学品、塑料材料等商品。

15年来，越西政治外交合作为两国战略伙伴关系发展奠定了坚实基础。越南与西班牙通过代表团互访，建立了牢固的关系，合作范围持续拓展，双方相互了解不断加深。越南一直是西班牙发展合作政策中的优先国家。双方批准了减贫、性别平等、医疗保健、清洁水供应等领域的6个合作项目，为越南经济社会发展作出重要贡献。

近年来，两国人文交流日益活跃，为增进两国相互了解与信任奠定了基础。越南与西班牙虽然相距遥远，但到2024年已经成为超过85000名西班牙游客到访的目的地。越南文化、美食和艺术受到广大西班牙人民的热烈欢迎。约有1000名越南儿童获西班牙家庭收养。

段青双大使强调，越南和西班牙正处于具有共同利益，以深化战略伙伴关系的最佳阶段。西班牙不仅在欧洲，还在西班牙语国家、拉丁美洲和北非地区有着重要的地位和影响力，加强与西班牙的关系有助于扩大越南与这些地区的合作，进而提升越南在这些地区的地位与威望。

作为首个批准《欧盟-越南投资保护协定》（EVIPA）的国家，西班牙企业越来越重视越南市场前景。西班牙商会近期在河内成立。目前，西班牙在越南的投资项目有96个，投资总额近1.44亿美元。越来越多的越南企业希望进入西班牙市场，但两国潜力仍有待挖掘。这或许是佩德罗·桑切斯首相此次出访将带领众多西班牙领先企业来越的原因之一。

可以看出，在西班牙政府制定的亚洲战略愿景中，加强在亚洲的存在是西班牙未来一段时期的不变目标。

段青双大使表示，充分认识到两国巨大的合作潜力，驻西班牙大使馆正在开展多项措施，以促进两国贸易投资关系。其中包括与西班牙企业举行座谈，探讨加强与越南的投资与合作机会；开展对接交流活动，推动两国教育培训领域的务实合作。促进两国在文化、艺术、民间交流领域的合作，宣传推广越南国家形象，增进两国友谊和相互了解等。

对于佩德罗·桑切斯此访的意义，段青双大使强调，首先，这是西班牙首相自1977年两国建交以来首次正式访问越南，也是自2006年西班牙国王胡安卡洛斯和王后索菲亚访越以来西班牙高级领导人首次对越南进行的正式访问。越南和中国是西班牙首相选为2025年出访的首两个亚洲国家之一，体现了西班牙对越南的尊重以及加强与越南合作的愿望，同时也肯定了越南在地区和世界上日益提升的地位和作用。

其次，此次访问生动体现了近年来两国在政治、经济、贸易、投资、文化、国防安全、教育培训、交通等领域的良好合作成果。西班牙是第一个与越南建立战略伙伴关系的欧盟国家。

第三，这次访问时机十分恰当，正值2024年两国庆祝建立战略伙伴关系15周年之后和2027年两国建交50周年之前，对加强和推动两国对外交往和经济贸易关系具有十分重要意义，必将把两国关系推向新的高度、更加充实、更加富有成效注入强劲动力。

对于桑切斯首相此访的主要活动，段青松大使表示，在越南期间，桑切斯总理将在河内和胡志明市开展一系列活动。双方将重点交换促进合作的措施，以增进政治互信，筑牢现有关系基础，并在潜在领域中开辟新的机遇，特别是在政治-外交、经济-贸易-投资、科技、基础设施、城市交通、可持续发展、可再生能源等领域。双方还预计将签署一系列促进双边合作的文件。

佩德罗·桑切斯首相在访越前夕强调，“越南已经成为吸引外资的磁铁”，并肯定，得益于《越南与欧盟自由贸易协定》，西班牙企业可以在越南找到更好的合作机会。这一声明与佩德罗·桑切斯首相此访，有助于确定西班牙企业和人民在越南的优先事项，开辟许多其他合作机会。（完）