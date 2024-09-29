越南驻蒙古国大使阮俊青：苏林总书记、国家主席访蒙助推越蒙务实、全面和高效合作

阮俊青大使表示，越南与蒙古国于1954年11月17日建立外交关系。蒙古国是早就与越南建立外交关系的首批国家之一，越南也是蒙古国建立外交关系的首个东南亚国家。70年来，两国传统友好关系不断发展并取得许多成就。目前，在互相尊重和互相了解的基础上，两国友好关系，特别是在安全、国防、经贸等领域的关系日益得到巩固和加强。



两国政治和外交关系保持良好发展势头。两国已经达到高度政治互信，互相把对方视为重要伙伴。双方高级和各级代表团互访频繁，旨在密切和促进双边关系。两国还互相支持彼此关于维持地区和平和稳定的观点。两国在派遣力量参加联合国维和行动、军医领域保持积极配合。两国还在联合国、世界贸易组织、亚欧合作论坛、亚太经合组织、东盟地区论坛等国际框架和其他地区组织保持密切配合和互相给予支持。该关系是在共享关于和平、发展和稳定的共同利益的基础上得到推进的。



两国经贸合作不断加强和扩大，2023年双边贸易额达1300亿美元以上。尽管越蒙贸易额仍有限，但发展潜力仍巨大，特别是在农产品、视频和消费品出口领域的潜力。与此同时，越南可成为蒙古国的煤炭、牛肉、羊肉、绵羊肉、家畜产品等农产品和原料销售市场。



两国还开展教育、文化交流和艺术等领域的合作，旨在增进互相了解。



总体上看，越南与蒙古关系日益扩大并在多领域，特别是在经贸和农业领域的发展潜力巨大。、加工食品和畜牧产品。在旅游领域，因气候和地理不同，两国拥有互相吸引彼此游客的旅游产品。两国都提出发展旅游业的目标并已对双方游客实施互免签证政策，开通直达航线，为今后发展旅游创造便利条件，从而促进民间交流。



农业也是两国之间合作的潜在领域。畜牧业是蒙古国的优势，种植和生产食品是越南的优势。两国可合作互相交换农业技术、经验和产品。

越南与蒙古在农产品领域合作潜力巨大。图自越通社

越南与蒙古也可以大力推动在投资和技术交换，尤其是农业、畜牧和工业生产等领域的技术交换。此外，两国在教育培训、电信、食品加工、饲料加工、制药、采矿等领域的合作潜力也巨大。



关于苏林总书记、国家主席即将访蒙为双方关系注入的行动力，此次访问后两国可促进合作的领域，阮俊青大使表示，苏林即将进行的访问具有历史性意义，其将推动两国关系提高到新水平，为两国之间的合作指明方向，为两国在多领域，尤其是在贸易、农业和交通运输等核心领域的关系注入新动力。



具体，在贸易和物流领域，两国一致同意寻找措施解决物流，铁路运输、海运和航空运输等领域的困难，旨在在今后加强货物和双边贸易往来；就推动农业领域，特别是从蒙古国的羊肉、绵羊肉和来自越南的肉类产品、禽蛋等农产品出口和检疫的合作。



两国将朝着更实质、有效和全面的方向推进经贸和投资合作。各项贸促、企业合作对接得到加强和扩大；改善环境、鼓励投资保护等政策将得到加强，旨在吸引两国的投资。交通运输、劳务、旅游、文化和教育等领域的合作将得到务实和全面推进。此外，两国可推进在科学、清洁能源、可再生能源、应对气候变化等领域的合作。（完）