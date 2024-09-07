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越南驻莫桑比克大使范黄金：莫桑比克总统访越之旅是两国关系发展的里程碑

值此应越共中央总书记、国家主席苏林的邀请，莫桑比克共和国总统菲利佩·雅辛托·纽西和夫人将于2024年9月8日至10日对越南进行正式访问之际，越通社驻非洲记者就此访的意义和目的对越南驻莫桑比克大使范黄金进行了采访。 范黄金大使表示，莫桑比克共和国总统菲利佩·雅辛托·纽西此访有望开辟新的合作框架，同时为有效部署两国之间现有合作框架下的各项活动注入动力。

特别是，2025年是越南与莫桑比克建交50周年（1975.6.25-2025.6.25），此访意义更大，是标志着过去双边关系良好发展的里程碑。

预计，访越期间，莫桑比克共和国总统菲利佩·雅辛托·纽西将与越南高层领导举行会晤与会谈，造访部分越南企业以及参观一些教育、文化、历史基地。双方预计在有需求、有潜力和优势的领域签署一批重要合作文件。

范黄金对过去越南与莫桑比克合作关系做出评价时表示， 多年来，越南与莫桑比克传统友好合作关系不断发展壮大。两国代表团互访频繁，为肯定两国重视越南—莫桑比克传统友好与伙伴关系的一贯政策做出贡献。

在贸易投资上，2023年越南对莫桑比克出口额达1.27亿美元，并从莫桑比克进口4.2亿美元。在越南企业在莫桑比克投资活动是两国经济合作的亮点之一。其中值得一提的是，越南军队电信工业集团（Viettel）与莫桑比克SPI公司合资的莫越电信公司（Movitel）于2012年成立，投资资金总额为6亿美元。

在党际渠道合作方面，莫桑比克执政党解放阵线党（FRELIMO）是越南共产党于60年代最早建立关系的政党之一。目前，两党关系发展良好，为加强两国政治互信，以及推动双方在各方面合作创造了重要前提。

范黄金表示，在两国现有且有效的合作框架基础上，今后两国将继续推动政治合作以及党际、国会等渠道的合作。（完）

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