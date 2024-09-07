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越南驻莫桑比克大使范黄金：莫桑比克总统访越之旅是两国关系发展的里程碑
特别是，2025年是越南与莫桑比克建交50周年（1975.6.25-2025.6.25），此访意义更大，是标志着过去双边关系良好发展的里程碑。
预计，访越期间，莫桑比克共和国总统菲利佩·雅辛托·纽西将与越南高层领导举行会晤与会谈，造访部分越南企业以及参观一些教育、文化、历史基地。双方预计在有需求、有潜力和优势的领域签署一批重要合作文件。
范黄金对过去越南与莫桑比克合作关系做出评价时表示， 多年来，越南与莫桑比克传统友好合作关系不断发展壮大。两国代表团互访频繁，为肯定两国重视越南—莫桑比克传统友好与伙伴关系的一贯政策做出贡献。
在贸易投资上，2023年越南对莫桑比克出口额达1.27亿美元，并从莫桑比克进口4.2亿美元。在越南企业在莫桑比克投资活动是两国经济合作的亮点之一。其中值得一提的是，越南军队电信工业集团（Viettel）与莫桑比克SPI公司合资的莫越电信公司（Movitel）于2012年成立，投资资金总额为6亿美元。
在党际渠道合作方面，莫桑比克执政党解放阵线党（FRELIMO）是越南共产党于60年代最早建立关系的政党之一。目前，两党关系发展良好，为加强两国政治互信，以及推动双方在各方面合作创造了重要前提。
范黄金表示，在两国现有且有效的合作框架基础上，今后两国将继续推动政治合作以及党际、国会等渠道的合作。（完）