越南驻美国大使：美国企业希望在越南投资与合作的领域众多

越南是一个潜在市场，由于其在该地区的战略位置、在控制COVID-19流行病方面取得的成就、稳定的商业环境和广泛的自由贸易协定网络，成为供应链转移趋势的目的地。

越南驻美国大使阮国勇就近期的经济外交活动为促进越美两国经贸活动等问题接受越通社驻华盛顿记者的采访时作出上述认定。

阮国勇透露，美国企业希望在越南投资与合作的领域包括高科技（电信、数字化、电子、自动化、生物等）、能源（油气、可再生能源等）、农业、卫生、药品、金融、航空、旅游等。值得一提的是，越来越多的越南企业希望在美国扩大经营投资范围（这是前所未有的事情）。

阮国勇表示，这段时间的经济外交具有一些基本优势，即两国领导、地方和企业的关注和支持，越南的潜力与优势，越南所参加的自由贸易协定，越南目前具有吸引外资的有利机会。

阮国勇指出，今后应加强各级代表团互访和企业间的交流活动。国内有关部门需要为各地方和企业提供更多有关美国市场法规、标准和需求的信息。越南驻美国大使馆将继续为在美国投资经营的越南企业化解所遇到的困难和挑战，力争形成稳定的贸易合作机制，减少美国的调查和贸易救济措施。

阮国勇强调，加大对经济外交的投资力度，在开展经济外交活动的主张和措施中要有同步性、一贯性和坚决性等。（完）