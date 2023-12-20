越南驻美国大使阮国勇：2023年是越美关系取得许多重要进展的一年

越南驻美国大使阮国勇在接受越通社记者采访时已评价说，2023年是越南与美国伙伴关系取得许多重要进展的一年。

具体，双方在各领域的关系取得强劲和全面发展。其中，最突出和具有总体意义的进展就是越美一致同意将两国关系提升至致力于和平、合作和可持续发展的全面战略伙伴关系。其为进一步推动两国合作注入行动力和创造开阔的走廊。

阮国勇表示，2023年，代表团互访和高层接触频繁；定期双边对话机制继续得到保持，其中包括国防政策对话，政治-安全-国防对话和人权对话等。

在经济领域，美国内阁经济官员已对越南进行一系列的访问，如美国财政部，商务代表和农业部长等等。2023年前10月，美国继续是越南最大出口市场，出口额达945亿美元，占越南出口总额的近30%。前10月，越美之间进出口总额达1020亿美元。越南继续成为美国十大贸易伙伴之一；10年来双边贸易额已增长超3倍。各部门和地方之间的合作和对接大力展开；数十项协议得到签署。

在投资领域，美国以对越投资额达118亿美元，继续成为越南第11大投资来源地 。美国-东盟商务理事会（USABC）已组织史上人数最多的美国企业代表团赴越了解投资机会。越南许多地方已组团赴美开展投资促进活动并取得许多务实成果。2023年，越南对美国的投资趋势增加。Vinfast公司在美国南加利福尼亚州动工兴建电动汽车生产厂；派遣史上最庞大的企业代表团赴美国参加SelectUSA选择美国投资峰会。

两国国防安全合作得到推进。双方已成功举行2023年国防政策对话，一致同意有效开展双方达成协议的国防合作领域，其中包括克服战争遗留后果，参加联合国维和行动，提高航行安全等。

在旅游领域，旅游已恢复到新冠肺炎疫情前的水平，重返越南的美国游客在外国游客中位居第四，2023年美国游客人数约达70万人次。

文化教育合作也取得积极进展。目前，在美国留学的越南学生超2.5万人次，在东盟国家中位居第一。两国还继续在卫生、防疫、保护环境和应对气候变化等领域积极配合。两国在国际和地区框架内保持配合和合作。

阮国勇认为，未来时间，两国需继续努力有效开展全面战略伙伴关系，集中所达成一致的10个支柱。 阮国勇还表示希望双方尽早拥有强有力的协调机制，从而定期对各项协议实施进度进行核查并推进实施，及时把握面临的困难并采取措施来解决。（完）