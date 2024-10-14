越南驻澳大使范雄心：越澳全面战略伙伴关系正强劲积极发展

值此越南政府副总理兼外交部长裴青山于10月16日至19日访问澳大利亚并出席第六次越澳外交部长会议之际，越通社驻澳大利亚记者就此次访问的目和意义以及越澳合作情况对越南驻澳大利亚大使范雄心进行了采访。

范雄心表示，应澳大利亚外长黄英贤（Penny Wong）邀请，越南政府副总理兼外长裴青山将于2024年10月16日至19日赴澳大利亚出席第六次越澳外长会议。这是两国间五个部长级合作机制之一，对促进双边合作，特别是政治外交合作以及在地区和国际场合上的协调发挥着重要作用。在此期间，双方将举行越澳经济伙伴第四次部长级会议。

裴青山此次访问是进一步落实越南政府总理范明政2024年3月对澳大利亚进行正式访问期间取得的极为重要成果，特别是将两国关系提升为全面战略伙伴关系。双方将在此次会议框架内交换促进两国在数字化转型、绿色转型、适应气候变等领域合作的措施，推动完成新阶段全面战略伙伴关系的行动计划等。

范雄心表示，值得注意的是，此次外长会议将在澳大利亚外长黄英贤家乡——南澳大利亚州举行，体现了澳方对建立越澳两国外交领导人密切关系的特别重视。

范雄心指出，裴青山此次出访是在越澳全面战略伙伴关系在范明政2024年3月访问澳大利亚期间提出的六大关键领域蓬勃发展背景下进行的。

在对南澳大利亚州首府阿德莱德进行工作访问期间，裴青山将与黄英贤举行私下会晤，其后双方共同主持第六次越澳外交部长会议。会见南澳大利亚州州长弗朗西斯·亚当森（Frances Adamson），会见澳大利亚贸易部长唐·法雷尔（Don Farrell），出席澳越政策研究所2024年会议并发言等。（完）